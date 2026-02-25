賴總統：感謝柯建銘25年來始終站在第一線 完成交棒傳承致上最高敬意

民進黨立院黨團三長今天在中執會宣誓就職，黨主席賴清德表示，「我要特別感謝柯建銘總召」，25年來肩負黨團總召重任，無論朝野局勢如何變化，都能夠始終站在第一線，如今完成交棒傳承，他要致上最高的敬意，也期勉新任黨團總召蔡其昌能帶領黨團，與行政團隊及黨部密切協作，發揮最大的戰力。

蔡其昌今天首度以當然中常委身分出席中執會，並與黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲共同宣誓就職，賴清德在一旁面帶微笑見證。

賴清德在會中表示，昨日，立法院新會期正式開議，民進黨團也順利完成新的黨團幹部改選，由蔡其昌委員接任總召，莊瑞雄委員接任幹事長、范雲委員出任書記長。對此，他要向卸任的黨團幹部們表達感謝之意。感謝他們為推動各項政策法案，堅守立場、全力以赴。

「尤其，我要特別感謝柯建銘總召。」賴清德說，25年來肩負黨團總召重任，無論朝野局勢如何變化，都能夠始終站在第一線。許多關鍵法案能在複雜的政局中取得突破，背後都離不開他的運籌帷幄與調和鼎鼐。如今完成交棒傳承，他要致上最高的敬意。感謝柯總召多年來的奉獻與堅持，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎。

賴清德表示，同時，也期勉蔡總召能帶領黨團，與行政團隊及黨部密切協作，發揮最大的戰力，為國家、為台灣、為人民持續努力打拚。