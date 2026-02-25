快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

賴總統：感謝柯建銘25年來始終站在第一線 完成交棒傳承致上最高敬意

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
兼任民進黨主席的賴清德總統。（資料照，民進黨提供）
兼任民進黨主席的賴清德總統。（資料照，民進黨提供）

民進黨立院黨團三長今天在中執會宣誓就職，黨主席賴清德表示，「我要特別感謝柯建銘總召」，25年來肩負黨團總召重任，無論朝野局勢如何變化，都能夠始終站在第一線，如今完成交棒傳承，他要致上最高的敬意，也期勉新任黨團總召蔡其昌能帶領黨團，與行政團隊及黨部密切協作，發揮最大的戰力。

蔡其昌今天首度以當然中常委身分出席中執會，並與黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲共同宣誓就職，賴清德在一旁面帶微笑見證。

賴清德在會中表示，昨日，立法院新會期正式開議，民進黨團也順利完成新的黨團幹部改選，由蔡其昌委員接任總召，莊瑞雄委員接任幹事長、范雲委員出任書記長。對此，他要向卸任的黨團幹部們表達感謝之意。感謝他們為推動各項政策法案，堅守立場、全力以赴。

「尤其，我要特別感謝柯建銘總召。」賴清德說，25年來肩負黨團總召重任，無論朝野局勢如何變化，都能夠始終站在第一線。許多關鍵法案能在複雜的政局中取得突破，背後都離不開他的運籌帷幄與調和鼎鼐。如今完成交棒傳承，他要致上最高的敬意。感謝柯總召多年來的奉獻與堅持，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎。

賴清德表示，同時，也期勉蔡總召能帶領黨團，與行政團隊及黨部密切協作，發揮最大的戰力，為國家、為台灣、為人民持續努力打拚。

總召 賴清德 民進黨團 柯建銘

延伸閱讀

賴清德見證黨團三長宣誓 蔡其昌：總統謙卑檢討願到立院國情報告

中職／台灣職棒觀賽體驗僅60分 蔡其昌盼未來「北中南都有蛋」

否認「德意志」換掉柯建銘 蔡其昌：賴總統若恨之入骨連總召都不需談

否認國情報告協商破局！蔡其昌：有違憲之虞的不同意見 請傅崐萁再想想

相關新聞

鄭麗文稱「鄭習會」對年底選舉大加分 陳培瑜：找鬼拿藥單

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會內部會議強調，「鄭習會」對年底選舉是「大加分」，引發討論。民進黨立院黨團副...

傳鄭習會3月12日登場 國民黨指鄭麗文要到國父紀念館致敬：難道有分身？

鄭習會傳出將在3月12日登場。國民黨今駁斥這項訊息，並指當天為國父逝世紀念日，黨主席鄭麗文要率黨部一級主管到國父紀念館致...

【重磅快評】民進黨大官們霸凌立委 壞習慣一脈相傳？

霸凌是民進黨的DNA？立法院開議，行政院長卓榮泰公開稱呼民眾黨立委李貞秀為「李女士」，李當場舉起寫上「霸凌」等紙張抗議。...

【重磅快評】去中國化的德意志對，還是走向中國的德意志正確？

最近媒體流行「德意志」的哏，將萬年總召柯建銘終於謝幕視為賴清德強烈意志的貫徹。不過，真正的「德意志」上午抵達北京。德國總...

籲賴總統兌現國情報告受諮詢承諾 黃國昌：蔡其昌別拿韓國瑜當擋箭牌

針對總統國情報告事宜，朝野立委未能取得共識，民眾黨主席黃國昌今天表示，重點還是在於實問實答，不需要執著在相關字眼，民進黨...

再度拒絕！蔣萬安推育兒減工時補助 台南不跟進「財源不如台北」

台北市推出「育兒減少工時計畫」政策，南市府發言人田玲瑚表示，黃偉哲市長任內推動多項務實育兒友善政策，全市新增13處親子悠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。