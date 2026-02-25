媒體報導稱鄭習會3/12登場 國民黨：子虛烏有

快訊

中央社／ 台北25日電

鄭習會傳出將在3月12日登場，國民黨文傳會主委吳宗憲今天說是子虛烏有。他表示，國民黨多次向外界報告過，訪美、訪中國大陸的相關行程，絕對透明，會提早跟大家報告。

有網路媒體稱國民黨主席鄭麗文將於3月12日與中共總書記習近平會面，國民黨文傳會副主委尹乃菁今天表示，當天為國父逝世紀念日，鄭麗文要率黨部主管到國父紀念館致敬，鄭麗文難道有分身，可以同時出現在台北和北京嗎。

吳宗憲下午也在國民黨中常會後受訪說，國民黨多次向外界表示，訪美、訪中國大陸的相關行程，絕對透明，會提早跟大家報告。網路上這段時間出現非常多不實謠言、訊息，都是子虛烏有；國民黨3月12日有其他活動，不可能一個人同時出現在兩個不同的地點。

針對台北市議長戴錫欽建議鄭麗文應將訪美列為第一較為適當，吳宗憲說，任何黨員的建議，都會列為參考，至於要優先訪美或訪陸，這由鄭麗文判斷。

國民黨 鄭麗文 訪美

