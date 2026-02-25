賴清德見證黨團三長宣誓 蔡其昌：總統謙卑檢討願到立院國情報告

民進黨立院黨團新任總召蔡其昌今天首度以當然中常委身分出席中執會，並與黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲共同宣誓就職，黨主席賴清德面帶微笑見證。針對賴總統赴立院國情報告，蔡其昌會前表示，賴總統跟立法院長韓國瑜都有相同的高度；國家僵持著不是辦法，賴總統也從自己本身開始檢討，謙卑願意到立法院國情報告，但能否促成，要拜託韓國瑜再多努力。

外界關注接任總召後，賴總統有無任何指示，蔡其昌在中執會前受訪表示，賴總統很尊重立法院，沒有什麼交不交待，但他有跟總統聯繫、溝通，讓他了解立院目前運作的情況與黨團成員的想法。

至於民眾黨主席黃國昌卸任立委後當前朝野氣氛是否較為緩和，蔡其昌說，他不知道未來到底能否和緩，對他而言，就是不斷釋出善意，願意傾聽多溝通，先從他自己做起。至於其他兩黨總召、黨團，能否有相對等、善意的方式，讓民眾關心的議題、法案、預算能夠盡速通過，讓國家能往前走，這也要看大家。

蔡其昌表示，就國情報告一事，韓國瑜的確如同跟賴總統見面一樣，願意來促成中華民國憲法史上很有意義且是創舉的方式，韓國瑜在這件事上有一定高度，但能否促成國情報告，也要拜託韓國瑜再多多努力一下。

蔡其昌說，賴總統跟韓國瑜一樣，都有相同的高度，總是國家僵持著不是辦法，賴總統也 從自己本身開始檢討，謙卑願意來立法院國情報告，願意釋出善意、遞出橄欖枝，這樣的做法他認為很正確，也是台灣多數民眾希望看到。

蔡其昌說，但也要拜託，當賴總統願意遞出橄欖枝時，在野的領袖、高層能否也一樣為台灣未來著想、為福國利民多想想；因此他昨天在朝野協商發言時，就感謝韓國瑜願意跟賴總統坐下來談，這是一個歷史高度、憲政高度，也是國家要往前走，大家先有釋出一部分善意，但接下來就要看各黨態度了。