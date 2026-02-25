快訊

賴清德見證黨團三長宣誓 蔡其昌：總統謙卑檢討願到立院國情報告

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立院黨團新任總召蔡其昌今天首度以當然中常委身分出席中執會，並與黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲共同宣誓就職，黨主席賴清德在一旁見證。圖／取自民進黨立委王定宇臉書
民進黨立院黨團新任總召蔡其昌今天首度以當然中常委身分出席中執會，並與黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲共同宣誓就職，黨主席賴清德在一旁見證。圖／取自民進黨立委王定宇臉書

民進黨立院黨團新任總召蔡其昌今天首度以當然中常委身分出席中執會，並與黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲共同宣誓就職，黨主席賴清德面帶微笑見證。針對賴總統赴立院國情報告，蔡其昌會前表示，賴總統跟立法院長韓國瑜都有相同的高度；國家僵持著不是辦法，賴總統也從自己本身開始檢討，謙卑願意到立法院國情報告，但能否促成，要拜託韓國瑜再多努力。

外界關注接任總召後，賴總統有無任何指示，蔡其昌在中執會前受訪表示，賴總統很尊重立法院，沒有什麼交不交待，但他有跟總統聯繫、溝通，讓他了解立院目前運作的情況與黨團成員的想法。

至於民眾黨主席黃國昌卸任立委後當前朝野氣氛是否較為緩和，蔡其昌說，他不知道未來到底能否和緩，對他而言，就是不斷釋出善意，願意傾聽多溝通，先從他自己做起。至於其他兩黨總召、黨團，能否有相對等、善意的方式，讓民眾關心的議題、法案、預算能夠盡速通過，讓國家能往前走，這也要看大家。

蔡其昌表示，就國情報告一事，韓國瑜的確如同跟賴總統見面一樣，願意來促成中華民國憲法史上很有意義且是創舉的方式，韓國瑜在這件事上有一定高度，但能否促成國情報告，也要拜託韓國瑜再多多努力一下。

蔡其昌說，賴總統跟韓國瑜一樣，都有相同的高度，總是國家僵持著不是辦法，賴總統也 從自己本身開始檢討，謙卑願意來立法院國情報告，願意釋出善意、遞出橄欖枝，這樣的做法他認為很正確，也是台灣多數民眾希望看到。

蔡其昌說，但也要拜託，當賴總統願意遞出橄欖枝時，在野的領袖、高層能否也一樣為台灣未來著想、為福國利民多想想；因此他昨天在朝野協商發言時，就感謝韓國瑜願意跟賴總統坐下來談，這是一個歷史高度、憲政高度，也是國家要往前走，大家先有釋出一部分善意，但接下來就要看各黨態度了。

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

鄭麗文稱「鄭習會」對年底選舉大加分 陳培瑜：找鬼拿藥單

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會內部會議強調，「鄭習會」對年底選舉是「大加分」，引發討論。民進黨立院黨團副...

傳鄭習會3月12日登場 國民黨指鄭麗文要到國父紀念館致敬：難道有分身？

鄭習會傳出將在3月12日登場。國民黨今駁斥這項訊息，並指當天為國父逝世紀念日，黨主席鄭麗文要率黨部一級主管到國父紀念館致...

【重磅快評】民進黨大官們霸凌立委 壞習慣一脈相傳？

霸凌是民進黨的DNA？立法院開議，行政院長卓榮泰公開稱呼民眾黨立委李貞秀為「李女士」，李當場舉起寫上「霸凌」等紙張抗議。...

【重磅快評】去中國化的德意志對，還是走向中國的德意志正確？

最近媒體流行「德意志」的哏，將萬年總召柯建銘終於謝幕視為賴清德強烈意志的貫徹。不過，真正的「德意志」上午抵達北京。德國總...

籲賴總統兌現國情報告受諮詢承諾 黃國昌：蔡其昌別拿韓國瑜當擋箭牌

針對總統國情報告事宜，朝野立委未能取得共識，民眾黨主席黃國昌今天表示，重點還是在於實問實答，不需要執著在相關字眼，民進黨...

再度拒絕！蔣萬安推育兒減工時補助 台南不跟進「財源不如台北」

台北市推出「育兒減少工時計畫」政策，南市府發言人田玲瑚表示，黃偉哲市長任內推動多項務實育兒友善政策，全市新增13處親子悠...

