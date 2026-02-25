鄭麗文稱「鄭習會」對年底選舉大加分 陳培瑜：找鬼拿藥單

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會內部會議強調，「鄭習會」對年底選舉是「大加分」，引發討論。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，這種說法「根本就是找鬼拿藥單」，全台灣人最後到底會吃到什麼藥、身體會變成什麼樣，自己「真的不敢想像」。

陳培瑜今受訪表示，如果鄭麗文認為鄭習會是對台灣2026年底選舉是大加分，那真的沒有把民主法治的體制，跟極權獨裁的體制搞清楚，當一個人選擇站在極權體制那邊，卻又回過頭來說要替台灣的民主加分，這種說法根本就是「找鬼拿藥單」，不只是國民黨基層會感到擔心，其實全台灣人民也非常擔心。

陳培瑜說，如果鄭麗文真的選擇去「找鬼拿藥單」，那全台灣人最後到底會吃到什麼藥，台灣社會的身體會變成什麼樣子，自己真的不敢想像。

另外媒體詢問賴清德總統近日談及「中國大陸」一詞，被外界解讀為釋出善意或戰略調整。陳培瑜指出，這其實是台灣社會長期慣用的說法，賴總統的每一句話「都很容易被刻意做文章」，不論是「中國大陸」、「大陸」或「中國」，一直都是台灣人習慣使用的用語，自己這個世代成長時，課本中也常使用「中國大陸」，真正重要的並不是用詞，而是兩岸如何和平交流、理性對話，以及進行實質溝通。