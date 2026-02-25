快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

鄭麗文稱「鄭習會」對年底選舉大加分 陳培瑜：找鬼拿藥單

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，國民黨主席鄭麗文說「鄭習會」對年底選舉是大加分，這種說法「根本就是找鬼拿藥單」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，國民黨主席鄭麗文說「鄭習會」對年底選舉是大加分，這種說法「根本就是找鬼拿藥單」。圖／聯合報系資料照片

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會內部會議強調，「鄭習會」對年底選舉是「大加分」，引發討論。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，這種說法「根本就是找鬼拿藥單」，全台灣人最後到底會吃到什麼藥、身體會變成什麼樣，自己「真的不敢想像」。

陳培瑜今受訪表示，如果鄭麗文認為鄭習會是對台灣2026年底選舉是大加分，那真的沒有把民主法治的體制，跟極權獨裁的體制搞清楚，當一個人選擇站在極權體制那邊，卻又回過頭來說要替台灣的民主加分，這種說法根本就是「找鬼拿藥單」，不只是國民黨基層會感到擔心，其實全台灣人民也非常擔心。

陳培瑜說，如果鄭麗文真的選擇去「找鬼拿藥單」，那全台灣人最後到底會吃到什麼藥，台灣社會的身體會變成什麼樣子，自己真的不敢想像。

另外媒體詢問賴清德總統近日談及「中國大陸」一詞，被外界解讀為釋出善意或戰略調整。陳培瑜指出，這其實是台灣社會長期慣用的說法，賴總統的每一句話「都很容易被刻意做文章」，不論是「中國大陸」、「大陸」或「中國」，一直都是台灣人習慣使用的用語，自己這個世代成長時，課本中也常使用「中國大陸」，真正重要的並不是用詞，而是兩岸如何和平交流、理性對話，以及進行實質溝通。

台灣人 陳培瑜 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文指會在適合時機徵召李四川 侯友宜：輔選全力配合中央

影／指南宮參拜玉皇大帝 鄭麗文祈求台灣和平

鄭麗文撞鐘紅繩狂抖畫面瘋傳！命理師感應揭驚人真相

鄭麗文指若有更多劉和然地方就不會分裂 台中基層：來不及了

相關新聞

鄭麗文稱「鄭習會」對年底選舉大加分 陳培瑜：找鬼拿藥單

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會內部會議強調，「鄭習會」對年底選舉是「大加分」，引發討論。民進黨立院黨團副...

晶片國安法列優先法案 台積電前工程師：避免錯誤政治判斷影響外流

為防止台積電等重要科技產業、企業外移，國民黨研擬「晶片國安法」草案，並將列為該會期優先法案，包括落實「技術領先」保護原則...

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

近日國家安全局移交檔案局5萬1133件政治檔案，國發會檔案局表示，外界關切的林義雄宅案均已解密，以關鍵詞於國家檔案資訊網...

傳鄭習會3月12日登場 國民黨指鄭麗文要到國父紀念館致敬：難道有分身？

鄭習會傳出將在3月12日登場。國民黨今駁斥這項訊息，並指當天為國父逝世紀念日，黨主席鄭麗文要率黨部一級主管到國父紀念館致...

【重磅快評】民進黨大官們霸凌立委 壞習慣一脈相傳？

霸凌是民進黨的DNA？立法院開議，行政院長卓榮泰公開稱呼民眾黨立委李貞秀為「李女士」，李當場舉起寫上「霸凌」等紙張抗議。...

國防特別預算 陳永康：國內國防產業項目應納年度預算

針對付委將排程審議的國防特別預算案，國防部前副部長、國民黨立委陳永康今天表示，他正面看待，但細節必須釐清，他主張，國內國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。