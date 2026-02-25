【重磅快評】民進黨大官們霸凌立委 壞習慣一脈相傳？

霸凌是民進黨的DNA？立法院開議，行政院長卓榮泰公開稱呼民眾黨立委李貞秀為「李女士」，李當場舉起寫上「霸凌」等紙張抗議。李拿到中選會選證書，在大法官監誓下完成就職，卻換不來閣揆一句「委員」稱呼。綠委盛讚卓揆有憲政高度，連閣員更說日後要嚴審李的索資及質詢，這算哪門子的憲政高度？

總統賴清德昨天出席大陸台商春節活動，多次以「中國大陸」稱呼對岸，更強調希望兩岸交流合作、和平共榮，被視為賴對陸方遞出橄欖枝；對內，賴邀五院首長茶敘，以「四化」回應立法院長韓國瑜，韓會後並宣布邀賴赴立法院國情報告，賴表明「欣然前往」。兩岸及朝野開始醞釀和解氛圍，未料閣揆卓榮泰對李貞秀的唐突之舉，還真是壞了一鍋粥。

李貞秀有無擔任立委資格？在程序上完備，依往例，立法院只要求立委簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，基於信賴原則，立法院不會主動進行調查，除非行政機關提出確鑿證據證明其資格不符。但目前看來，不論是內政部及陸委會都未提出李仍保有大陸戶籍的證據，卻要求李「自證清白」，若非政治霸凌，就是另眼相待，違反民主法治原則。

李貞秀主動打招呼，卓榮泰不稱呼李「委員」而改稱「李女士」，更是最壞示範。民進黨政府先拿國籍法修理李貞秀，但兩岸人民關係條例猶如大山擋在前面，根本繞不過；後來又搬出戶籍規定來卡，指李2024年參選時並未完成大陸戶籍註銷，她是2025年3月才委託家人赴陸辦理戶籍註銷，所以不具參選資格。

但真要論李貞秀的大陸戶籍，依中國大陸規定，自1958年起人民只能在一處擁有一個戶籍；依國籍法規定，大陸不承認雙重國籍，定居外國並取得外國國籍者，自動喪失國籍。李貞秀是1993年來台，滿6年後於獲准定居並設立戶籍、領取中華民國身分證。

陸委會主委邱垂正說，李貞秀設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，李去年3月才補繳，參選資格有爭議。但邱所提兩岸單一戶籍規定是2004年3月施行，當時李已來台11年，法條雖要求修法前來台陸配半年內提出註銷大陸戶籍等相關證明者，「不喪失臺灣地區人民身分」，但也沒說未能繳交證明者即喪失身分，這才有移民署去年要求上萬名陸配補繳證明之情事。

究其根源，這純粹是內政部、移民署等相關單位行政怠惰多年之後的補救措施；對於無法提出證明的陸配，還可以具結處理，怎麼遇到李貞秀又是另一套標準？

陸委會副主委梁文傑說李貞秀提的證明「格式內容有點怪異」，不採認其1993年的註銷戶籍的說法；內政部長劉世芳則在李就職後第七天戲謔稱，李沒提退籍申請書，就算隨便亂寫，但只要有戳章都認，時間剛好「頭七」，所以認定李沒有完成擔任立委的程序。兩人說法不清不楚，既矛盾又含糊籠統，不僅是雞蛋裡挑骨頭，更多的是刁難與霸凌。

卓榮泰稱李貞秀「女士」，有無霸凌，社會自有公評。但去年卓榮泰宣稱要親審藍委翁曉玲的索資案，還大酸翁在國民黨造勢活動中被叫到後排站，只因翁質詢時要求農業部提供已公開的戰時糧食配送站配置圖，卓揆霸凌立委已非首次；在卓之前，蘇貞昌當閣揆時也罵時任立委的國民黨主席鄭麗文「袂見笑」。看來，民進黨大官們的這個「壞習慣」還真是一脈相傳。