國防特別預算 陳永康：國內國防產業項目應納年度預算

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
針對付委將排程審議的國防特別預算案，前國防部副部長、國民黨立委陳永康今天主張，國內國防產業應納入年度預算；同時全般考量國內軍工產業與國外供應鏈相結合，提升國內產業競爭力。圖/本報資料照
針對付委將排程審議的國防特別預算案，國防部前副部長、國民黨立委陳永康今天表示，他正面看待，但細節必須釐清，他主張，國內國防產業應納入年度預算；同時全般考量國內軍工產業與國外供應鏈相結合，提升國內產業競爭力。

陳永康認為，國防預算是展現中華民國守護台澎金馬的決心，以及對印太區域和平的承諾。因此他正面看待1.25兆國防特別預算案，但細節待釐清。

陳永康認為，軍售項目支持、商售必須明列條件討論，如商購應抵銷對美貿易順差額度；而國內國防產業則應納入年度預算。

陳永康進一步指出，年度國防預算除要強化國防自主項目，尤其各階層國防軍事教育預算均要提高，包括教師薪資、改善教學環境等。

陳永康說，在完備採購程序與安全條件下，相關政府預算編列應全般考量國內軍工產業與國外供應鏈相結合，以提升國內產業競爭力。而此次國防特別預算應待行政院版本付委後再行討論。

國防特別預算 軍工

