韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

立法院昨針對賴總統國情報告形式朝野協商，期間立法院長韓國瑜提及考量賴總統66歲，要考量到「攝護腺」問題，建議國情報告時間不宜超過2小時。民進黨團幹事長莊瑞雄今表示，這是韓國瑜一貫講話方式，有時候是希望讓氣氛比較輕鬆一點，突然講攝護腺很有哏，適度降溫不是壞事。

莊瑞雄表示，韓國瑜昨天提到攝護腺，應該是早就盤算過總統若來立院國情報告時間不需要太長，只是用比較幽默的方式表達，韓國瑜講話一貫就會想讓氣氛比較輕鬆一點，「突然講一個攝護腺，很有哏啦，也讓氣氛變得比較輕鬆一點。」

莊瑞雄說，新的會期開始，其實沒有必要延續過去立法院過度劍拔弩張的攻防氣氛，韓國瑜有時候透過言語適度降溫，「不是壞事。」

民進黨團副幹事長陳培瑜今上午也說，在談攝護腺話題之前，要先公開感謝韓院長，因為在協商過程中，韓國瑜對於合乎憲政高度的國情報告規格其實非常清楚，民進黨團與韓國瑜在第一時間也有相當高的共識。

陳培瑜指出，國情報告的討論重點應該放在制度與內容本身，而不是總統的身體健康，賴總統的健康狀況有專業醫療團隊持續照顧，請外界不必擔心，呼籲朝野應共同努力，盡快促成合乎憲政規範的國情報告規格與內容，才是更重要的事情。

至於新會期朝野互動，莊瑞雄表示，民進黨想要改變，但重點是在野黨之間是不是心態也會做改變，若在野一直認為藍白加起來是絕對多數，把執政者當成執行者，改成由在野黨來發號司令，這樣跟憲政完全違背，相信社會大眾也就覺得很奇怪。