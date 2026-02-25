卓榮泰直呼李貞秀「李女士」 黃國昌：快跟賴清德一樣自居太上皇

行政院長卓榮泰昨當面稱呼民眾黨立委李貞秀為「李女士」，李貞秀說，公然霸凌中華民國立委，她感到遺憾。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，司法院的大法官都不敢如此僭越，卓榮泰已不僅是自居為行政院長，快跟賴清德一樣，自居太上皇，一切他說了算。

黃國昌表示，李貞秀是依法宣誓的立委，她的資格不是卓榮泰一個人說了算，更不是劉世芳說了算。她是依法宣誓的立委。按照卓榮泰的邏輯的話，當初司法院大法官幫李貞秀完成宣誓，那又是怎麼回事？那是違法宣誓嗎？

黃國昌指出，幫李貞秀宣誓的大法官，如果套用卓榮泰的邏輯，不就是不應該幫她宣誓，卻幫她宣誓嗎？代表司法權的大法官，應該指著李貞秀的鼻子說：「你根本不符合資格，這個宣誓我不做，我拒絕來參與宣誓」，連司法院的大法官都不敢如此僭越，卓榮泰已不僅是自居為行政院長，快跟賴清德一樣，自居太上皇，一切他說了算。

黃國昌表示，在國會禮儀上，委員主動去跟行政院長打招呼，是展現出善意，面對這樣子的善意，卓榮泰卻用這樣子輕蔑、輕蔑，用不合體制的方式來加以回應，只能夠說，令人非常的遺憾。