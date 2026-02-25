幕後／台北燈節上海訪團降低層級參訪原因曝...恐不利兩岸互動

台北燈節今晚登場，循往例，上海市府今年也在友好燈區設置上海燈區，市府先前邀上海市府組賞燈團來台參訪，據了解，因去年上海台辦主任金梅等13人組的上海團，被陸委會以「送件時間太趕，來不及審查」封殺，今年上海方有所顧慮，降低兩層級僅派處長率團，今如期來台。

今年台北燈節上海訪團有兩團，主團是由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文旅局團僅由巡視員率團，層級都有降低，據了解，上海方顧慮陸委會已連續好幾次拒絕申請入境，上海方覺得屢被打槍，不太能接受，認為欠缺善意，這次儘管仍依循往例派人參加燈節交流，但降低層級。

這次台北燈上海參訪團今天燈節開幕抵達，預計參訪時間為三天。

北市議員詹為元說，去年陸委會封殺上海團副主任來台，讓這次訪團層級往下降，某種程度，上海台辦也掉落民進黨的陷阱，因層級往下降，就可以操作為上海不尊重蔣萬安，做另外一波對內的政治宣傳操作。

他認為，回到根本，兩岸本來就應該是對等、尊嚴互動，良性維持一定層級互動才有利於台北上海交流，不過中央政府不斷刻意卡關，最後只會讓兩岸互動，愈來愈敏感，愈來愈少、冰冷，對兩岸關係一定是朝負面發展。

議員秦慧珠也表示，陸委會先前已公開放話，各省市台辦主任都不准來台，所以這次上海也不派副主任以上層級，因大陸現在也知道，民進黨對兩岸交流就是打壓、降低層級，不要提升交流，這也正順了民進黨心，就是不要兩岸交流。