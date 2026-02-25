否認「德意志」換掉柯建銘 蔡其昌：賴總統若恨之入骨連總召都不需談

民進黨立院黨團新任幹部昨出爐，立委蔡其昌接任新任總召，外界認為是賴清德總統的「德意志」。蔡其昌解釋，這有很大的誤解，總統手要伸進來立院有一定難度，柯建銘是不分區立委，賴總統是黨主席，如果賴總統真的對柯恨之入骨，根本連總召都不需要談，盡管賴柯自大罷免以來，確實意見相左，但都是民進黨正常文化。

蔡其昌今上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被問及總召改選外界認為是「德意志」的貫徹，因為賴清德下令要換掉柯建銘，而蔡其昌就是被賴清德點名出來取代柯建銘。蔡其昌說，這有很大的誤解成分，第一，總統手要伸進來立法院有一定難度，「這是民進黨的文化跟傳統」，如果賴清德一定要這麼做，賴其實有更多的手段，柯總召是不分區立委，賴總統是黨主席，如果賴真的對柯恨之入骨，那很簡單，根本連總召都不需要談，「講白話，內行的就知道這是什麼意思。」

蔡其昌指出，賴清德跟柯建銘或許從大罷免一路以來，可能有些意見相左，「可是我跟賴總統有很多意見相左的地方」，這都是民主政黨內部很正常的文化跟現象，特別是民進黨，「在這個情況底下，他們有意見不同，這絕對是事實，這個沒有什麼好隱瞞的」，自己跟賴清德也不見得什麼意見都一樣。

蔡其昌說，賴清德是總統有其影響力，但不可能去百分之百影響民進黨團所有成員，說幾個不分區立委要聽總統的話是有可能，但去問其他民進黨立委、問比較悍、比較資深的委員，可去問王世堅、問邱議瑩。

蔡其昌表示，也可以去問問立委吳秉叡，看有沒有辦法說完全都照總統的，「他也每一天在批評，他也是有意見」，講這個話都是抽象式概念在思考每個政黨運作，民進黨沒有辦法這樣，不是說賴清德沒有影響力，有些人如南部立委林俊憲、林宜瑾，他們跟賴清德是長期戰友，說他們聽賴清德的話，這個無法否認。