快訊

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

為什麼旅館床單全是白色的？業者揭密：與1因素有關

否認「德意志」換掉柯建銘 蔡其昌：賴總統若恨之入骨連總召都不需談

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團新任幹部昨出爐，柯建銘（右）卸任、由蔡其昌（左）接任新任總召。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團新任幹部昨出爐，柯建銘（右）卸任、由蔡其昌（左）接任新任總召。圖／聯合報系資料照

民進黨立院黨團新任幹部昨出爐，立委蔡其昌接任新任總召，外界認為是賴清德總統的「德意志」。蔡其昌解釋，這有很大的誤解，總統手要伸進來立院有一定難度，柯建銘是不分區立委，賴總統是黨主席，如果賴總統真的對柯恨之入骨，根本連總召都不需要談，盡管賴柯自大罷免以來，確實意見相左，但都是民進黨正常文化。

蔡其昌今上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被問及總召改選外界認為是「德意志」的貫徹，因為賴清德下令要換掉柯建銘，而蔡其昌就是被賴清德點名出來取代柯建銘。蔡其昌說，這有很大的誤解成分，第一，總統手要伸進來立法院有一定難度，「這是民進黨的文化跟傳統」，如果賴清德一定要這麼做，賴其實有更多的手段，柯總召是不分區立委，賴總統是黨主席，如果賴真的對柯恨之入骨，那很簡單，根本連總召都不需要談，「講白話，內行的就知道這是什麼意思。」

蔡其昌指出，賴清德跟柯建銘或許從大罷免一路以來，可能有些意見相左，「可是我跟賴總統有很多意見相左的地方」，這都是民主政黨內部很正常的文化跟現象，特別是民進黨，「在這個情況底下，他們有意見不同，這絕對是事實，這個沒有什麼好隱瞞的」，自己跟賴清德也不見得什麼意見都一樣。

蔡其昌說，賴清德是總統有其影響力，但不可能去百分之百影響民進黨團所有成員，說幾個不分區立委要聽總統的話是有可能，但去問其他民進黨立委、問比較悍、比較資深的委員，可去問王世堅、問邱議瑩。

蔡其昌表示，也可以去問問立委吳秉叡，看有沒有辦法說完全都照總統的，「他也每一天在批評，他也是有意見」，講這個話都是抽象式概念在思考每個政黨運作，民進黨沒有辦法這樣，不是說賴清德沒有影響力，有些人如南部立委林俊憲、林宜瑾，他們跟賴清德是長期戰友，說他們聽賴清德的話，這個無法否認。

賴清德 蔡其昌 民進黨團 柯建銘

延伸閱讀

否認國情報告協商破局！蔡其昌：有違憲之虞的不同意見 請傅崐萁再想想

與柯建銘交情…蔣萬安曝1事他非常感謝：將送卡片花祝福

經典賽／蔡其昌曝「公開秘密」：澳、韓是中華隊重中之重

柯建銘卸任總召 潘孟安：傳承是為了走更遠的路

相關新聞

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

近日國家安全局移交檔案局5萬1133件政治檔案，國發會檔案局表示，外界關切的林義雄宅案均已解密，以關鍵詞於國家檔案資訊網...

晶片國安法列優先法案 台積電前工程師：避免錯誤政治判斷影響外流

為防止台積電等重要科技產業、企業外移，國民黨研擬「晶片國安法」草案，並將列為該會期優先法案，包括落實「技術領先」保護原則...

否認「德意志」換掉柯建銘 蔡其昌：賴總統若恨之入骨連總召都不需談

民進黨立院黨團新任幹部昨出爐，立委蔡其昌接任新任總召，外界認為是賴清德總統的「德意志」。蔡其昌解釋，這有很大的誤解，總統...

否認國情報告協商破局！蔡其昌：有違憲之虞的不同意見 請傅崐萁再想想

立法院昨針對「邀請賴清德總統至立法院進行國情報告」黨團協商，朝野歷經1個多小時討論，仍沒有共識。民進黨立院黨團總召蔡其昌...

傳上半年「鄭習會」北市議長戴錫欽：訪美列第一優先較適當

傳出國民黨主席鄭麗文今年上半年規畫「鄭習會」，並認為對年底選舉是大加分，北市議會議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽今天受訪被...

侯友宜競選總統民生政見落實低 國民黨九合一恐難得民心

2024總統大選，國民黨侯友宜、趙少康組合敗北。本屆立法院就職，國民黨宣示要在立法院積極實踐侯友宜、趙少康參選正副總統政見，但從就職以來，除推動80歲以上長者免巴氏量表評估外，落實率顯不亮眼。侯友宜參選政見有不少與民生經濟相關，哪些政見還有可能在今年地方大選年推動，讓人民有感？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。