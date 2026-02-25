否認國情報告協商破局！蔡其昌：有違憲之虞的不同意見 請傅崐萁再想想

立法院昨針對「邀請賴清德總統至立法院進行國情報告」黨團協商，朝野歷經1個多小時討論，仍沒有共識。民進黨立院黨團總召蔡其昌今表示，也不是國民黨團總召傅崐萁沒有退讓，傅崐萁只是提不同的意見，且國情報告的關鍵點應該是賴總統展現面對在野的謙虛態度，才是報告的核心。

蔡其昌今日上午接受資深媒體人黃暐瀚節目專訪，表示過去每一年每一屆都有人提國情報告，但從來沒有成功，因為不管藍或綠是在野黨，都會一直加碼，要即問即答、統問統答，之所以不能加碼，是因為有憲法作為中華民國家運作的基本原則，不能違憲，連立法院長韓國瑜都認爲是違憲。

黃暐瀚問及協商沒談成原因，蔡其昌指出，三黨幾乎都有這樣的意願，但藍白兩個黨又提很多附加，但總統不能違憲、大家都不能違憲，至於韓院長跟傅崐萁兩個人意見不太一樣，他也不便評論，但關鍵點應該是賴總統的報告，而不是報告本身，賴總統報告其實展現民進黨面對在野黨的一種謙虛態度、願意解決問題的心情，才是報告的核心。

蔡其昌專訪結束後接受媒體聯訪表示，「其實昨天也沒有破局」，包括自己和韓國瑜原先提的總統國情報告、總統留下來聽想法，總統第二次發言的形式，但國民黨團有不一樣的想法，希望分段、類似14個委員發言，先由5位委員發言完後，再請總統第二次發言等，但自己和韓國瑜共同想法這是違憲狀況。

蔡其昌說，能讓總統展現高度，讓立法院爭議包含總預算、軍購、台美談判，如果都能順利過關是國家之福，「總統帶頭做起希望弭平化解，我覺得是好事，民進黨團很支持韓院長與賴總統共同促成的事情。」只是就算韓國瑜、賴清德、民進黨團想促成事情也不能違憲，因此希望在不要違憲前提下，盡量讓總統來國情報告，也可以聽聽不同的聲音。

媒體追問外界認為是傅崐萁不退讓一事，蔡其昌則說，也不是什麼沒有退讓，傅崐萁只是提不同的意見，但自己和韓國瑜認為又有違憲之虞，才會希望大家再想想、再聊一聊，自己也和傅崐萁雙方講好，可不可以有更好的辦法共同促成這件事情，因此韓國瑜才說擇期再聊。