聽新聞
0:00 / 0:00
傳上半年「鄭習會」北市議長戴錫欽：訪美列第一優先較適當
傳出國民黨主席鄭麗文今年上半年規畫「鄭習會」，並認為對年底選舉是大加分，北市議會議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽今天受訪被問及此事，戴說，他個人建議，如果有機會，訪美應列第一優先，比較適當一點。
由於年底就是地方縣市長、議員選舉，對於近期傳出主席鄭麗文上半年將會見大陸國家主席習近平，有藍委憂心恐影響年底選舉結果，但鄭認為是對年底選舉加分。
戴錫欽今天上午出席松山奉天宮新春祈福參拜受訪被問及此事，戴錫欽表示，其實他之前已經在訪談中提過，我們主張兩岸和平，但美國與日本都是中華民國非常重要的友邦，他個人建議，如果有機會，訪美尤其現在軍購案正在立院還在討論中，可能訪美應列為第一優先，比較適當一點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。