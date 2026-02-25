傳上半年「鄭習會」北市議長戴錫欽：訪美列第一優先較適當

傳出國民黨主席鄭麗文今年上半年規畫「鄭習會」，並認為對年底選舉是大加分，北市議會議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽今天受訪被問及此事，戴說，他個人建議，如果有機會，訪美應列第一優先，比較適當一點。

由於年底就是地方縣市長、議員選舉，對於近期傳出主席鄭麗文上半年將會見大陸國家主席習近平，有藍委憂心恐影響年底選舉結果，但鄭認為是對年底選舉加分。

戴錫欽今天上午出席松山奉天宮新春祈福參拜受訪被問及此事，戴錫欽表示，其實他之前已經在訪談中提過，我們主張兩岸和平，但美國與日本都是中華民國非常重要的友邦，他個人建議，如果有機會，訪美尤其現在軍購案正在立院還在討論中，可能訪美應列為第一優先，比較適當一點。