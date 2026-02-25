美國關稅變動恐影響中小企業？侯友宜：用AI協助轉型、帶至海外招商

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
美國關稅政策變動，被問及是否擔心新北中小企業受影響，新北市長侯友宜表示，除不斷協助中小企業轉型，也會帶去海外招商，及國內外商洽會，會全力以赴協助。記者江婉儀／攝影
美國關稅政策變動，行政院副院長鄭麗君昨天表示，我國已經和美方積極聯繫，將爭取既有的優惠待遇基礎不改變。被問及是否擔心新北中小企業受影響，是否有因應政策，新北市長侯友宜表示，除不斷協助中小企業轉型，也會帶去海外招商，以及國內外商洽會，會全力以赴協助。

侯友宜今天於市政會議後受訪，侯友宜表示，新北市中小企業非常非常的多，大企業、集團的企業，比較不擔心，他們會隨時跟著環境去快速調整步伐，中小企業的競爭能力就有賴政府大家全力的協助。

侯友宜表示，在整個關稅變動的過程當中，政府一定要更公開、更透明，提出更好的配套措施來照顧中小企業。新北除了不斷去用AI科技的製造跟營運，來幫助中小企業轉型外，也帶著他們到海外去招商，也辦理國內、國外的這個商洽會，希望讓大家知道新北市的中小企業是非常非常棒的。新北市有32萬家企業，大部分都是中小企業，面臨這種挑戰，會全力以赴來協助。

