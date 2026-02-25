快訊

晶片國安法列優先法案 台積電前工程師：避免錯誤政治判斷影響外流

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為防止台積電等重要科技產業、企業外移，國民黨研擬「晶片國安法」草案，並預計這會期列為優先法案。（美聯社）

為防止台積電等重要科技產業、企業外移，國民黨研擬「晶片國安法」草案，並將列為該會期優先法案，包括落實「技術領先」保護原則、限制海外設廠規模、強化國會監督機制等。台積電前工程師、北市議員曾獻瑩也直言，此法案可確保國安，避免高階製程因為地緣政治壓力、錯誤決策引導導致外流。

曾獻瑩指出，近年台積電技術外流「東京威力科創案」與「羅唯仁案」備受社會關注，也讓晶片產業被推升到國安層級議題，在2022年立院三讀修正「國家安全法」，新增現在的第3條，把國家核心關鍵技術營業秘密納入國安法管制重點，國科會與行政院在2023年底公告第一波清單，目前共有32項，半導體與晶片安全技術是清單的核心之一。

曾獻瑩說，晶片國安法是台灣現在迫切需要的，可以避免高階製程因為地緣政治壓力、錯誤決策引導等因素造成國家核心技術外流影響國家安全，透過立法增加監督制衡的力量也讓行政部門有所依歸。

曾獻瑩表示，此舉與商業間諜案不一樣，商業間諜是發生後蒐證偵辦，現在台灣需要的是主動性的預防各種因素造成技術外流影

