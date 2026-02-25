林宅血案檔案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

近日國家安全局移交檔案局5萬1133件政治檔案，國發會檔案局表示，外界關切的林義雄宅案均已解密，以關鍵詞於國家檔案資訊網查詢共有1373筆目錄，各界可申請應用。

檔案局表示，持續徵集及開放政治檔案，典藏量已達2.968公里，並公布46萬餘筆政治檔案目錄於「國家檔案資訊網」，近日國家安全局移交檔案局5萬1133件政治檔案，亦將優先辦理檔案點收、檢疫、整理及入庫，至遲於今年5月底開放目錄，歡迎各界申請應用。

檔案局表示，歷年已累計辦理12度政治檔案專案徵集，其中，國安局涵蓋2月23日移轉之5萬餘件檔案，共進行13批次檔案移轉，前12次移轉檔案目錄均已開放外界應用。

另為加速政治檔案開放，檔案局表示，2024年2月28日完成政治檔案條例修正施行，就已解密檔案刪除原移轉機關認有國家安全、對外關係之虞得限制應用50年之條文，並增列政治檔案消息來源等不適用情報工作法第8條不得洩漏之規定；檔案局業請各機關配合辦理已移轉政治檔案仍列機密等級之解降密檢討，機密檔案數量從7萬2998筆減為21筆，解密率為99.97%，已解密之檔案除個人隱私局部遮掩外，均公開應用。

此外，檔案局也說，2024年以前原屬國家機密保護法第12條永久保密尚未完成移轉之機密檔案2萬5千餘件，經機關依現行政治檔案條例辦理解降密檢討結果，僅涉及情報部署合作等案件計865件，經國家安全會議審議同意延長保密，機關已於2024年9月依法以複製品遮掩情報佈署內容後移轉並開放應用，後續移轉機關應每3年定期檢討解降密；其餘原列永久保密檔案均已解密，解密率為96.54%。

檔案局表示，延長保密之865件檔案，移轉機關遮掩之局部內容亦均無涉及林宅案件，尚有258筆林宅相關檔案涉及當事人高度個人隱私，將依法定程序分批辦理主動通知，並依法於6個月後，在今年12月及2027年6月開放目錄。