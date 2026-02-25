【重磅快評】化骨綿掌vs.九陽真經 賴、韓虛晃一招？

賴清德總統與立法院長韓國瑜在新春茶敘比劃過招，韓戲稱要逢凶化吉，不要「化骨綿掌」，賴則笑回，他只會「九陽真經」，專治化痰止咳；韓國瑜還主動邀約國情報告「統問統答」，賴總統欣然同意，看似朝野破冰露出曙光，但昨天朝野協商馬上觸礁。眼見藍綠白又卡關，韓國瑜昨說，「總統來就成功，沒有共識就是零分」，又是虛晃一招。

立法院昨天朝野協商，第一輪談話針對「統問統答」已出現火藥味，第二輪談話對於問答人數更喬不攏，藍綠白版本大不同，韓國瑜最後只好裁示擇期再議，但台中市長盧秀燕喊話「即問即答」，國民黨主席鄭麗文也呼籲賴總統「大大方方到國會來報告」；民進黨立委陳培瑜則嗆聲，「不是點菜就要上」。檯面上，賴總統和韓國瑜一搭一唱，兩人雖樂見國情報告，但朝野黨團各說各話，為破局埋伏筆。

事實上，朝野和解的關鍵字從來不是茶敘喝咖啡，而是權力分享。台灣長期是「贏者全拿」的政治文化，總統牢牢掌握人事權與政策權，在完全執政時運作順暢，一旦變成朝小野大，制度對峙將全面浮現。主政者若堅持對抗路線，把監督的在野黨全視為亂臣賊子，憲政僵局自然仍是死結。

民進黨前立委李文忠建議，權力分享可從大法官、中選會、NCC、考試委員等獨立機關先著手示範，民進黨應先跟在野黨討論，由藍白推薦適合人選，並在合憲前提下強化國會權限；面對朝小野大，執政黨更要妥協，先從獨立機關的人事權分享開始，一步一步為「聯合政府」鋪路。

執政黨若願意在合憲框架下，讓在野推薦人選、共同承擔責任，等於釋出為僵局鬆綁的善意，否則藍白只會質疑民進黨人事布局只是鞏固權力的延伸，國情報告則被視為政治操作；沒有結構性的讓步，再多的唇槍舌劍，只是累積各自支持者的相罵本。

不過，對賴總統而言，分享人事權可能被削弱掌控；對在野黨而言，參與推薦也意味必須為決策後果共同背書。歐洲與日本聯合政府行之有年，不是因為志同道合，而是制度讓不同政黨共同治理扛責、解決僵局，台灣若始終停留在零和對決，所謂團結合作都是各懷鬼胎。

無論國情報告採取任何詢答形式，都只是技術性的煙霧彈。關鍵不在形式上的問答模式，而在實質的資源分配，包括重大政策、預算，朝野是否都有參與討論的空間，而不是各執己見、互不妥協。

政治可以幽默化解，不論是化骨綿掌或九陽真經，武俠比喻終究只是小說章節，今天的台灣，不缺機鋒妙語，缺的是制度性解方。人民不是要看誰的內力深、牛皮大，而是誰能讓社會穩定與朝野和解，否則再多的比劃過招都只是花拳繡腿。