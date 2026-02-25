聽新聞
卓揆稱「李女士」 李貞秀控霸凌

聯合報／ 記者林銘翰唐筱恬／台北報導

立法院新會期昨天開議，民眾黨立委李貞秀國籍爭議再起。民進黨立委陳培瑜昨天質詢國籍議題，李貞秀當場舉起寫上「霸凌」、「敬請遵守中華民國憲法」等紙張表達抗議。

對於行政院長卓榮泰當面稱呼「李女士」，李貞秀說，卓榮泰不稱其「委員」，而是直接叫她「李貞秀女士」，公然霸凌中華民國立委，她感到遺憾，「這不只是對我個人的不尊重，而是對人民選出的立委、對憲政體制的不尊重」。

李貞秀受訪表示，如同卓榮泰報告時所說，「對中華民國憲法唯一忠誠是全體國民，尤其是所有公職人員最基本的國家信仰」，她反問我國有哪一位公職人員，不是對著中華民國憲法宣誓？如果遵守中華民國憲法就不會有爭議，前總統陳水扁、馬英九及蔡英文皆是如此，希望賴清德總統作為全民總統，不要變成民進黨的總統。

延伸閱讀

相關新聞

