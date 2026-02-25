民進黨總召換人 柯建銘、蔡其昌擁抱交接

民進黨立法院黨團新任幹部昨天出爐，經過協調，原任總召柯建銘卸任，確定由新系立委蔡其昌接任，並未上演表決大戰。與會立委轉述，柯建銘表示投票將不利黨團和諧，因此主動表達願意協助蔡其昌，最終兩人「擁抱交接」；蔡其昌說，謝謝柯建銘成全，願意站在傳承、世代接班概念，他大讚柯建銘是黨團最好顧問。

民進黨團昨完成「柯下蔡上」世代交替，立法院長韓國瑜在院會結束後，第一時間趕赴柯建銘辦公室探視。韓國瑜說，兩人卅多年前同一天進入立法院，都是老同事，他特別來為老朋友打氣加油，並叮囑柯卸下繁重黨務後要「注意身心調節」。立法院昨天上午新春團拜時，韓國瑜還公開笑稱柯建銘看起來多麼慈眉善目，他非常高興，「不然平常柯建銘都狂罵我」，立法院副院長江啟臣等朝野立委也紛紛送暖，特地向柯舉杯致意。

民進黨團大會昨發出強制動員令，要求全員出席。與會立委轉述，昨天黨團大會前，柯建銘希望能私下再跟蔡其昌協調，不要直接投票，否則會對黨團內部的團結不利，新系立委沈發惠等人主張「今天就應該要決定」；柯建銘隨後表達願意協助蔡其昌，民進黨立委吳秉叡趕緊說，「柯總召的意思就是要交棒」，在場立委鼓掌叫好。

民進黨團新任七長昨確定，總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲，副幹事長沈伯洋、陳培瑜，副書記長吳沛憶、黃捷。蔡其昌會後除感謝柯建銘，也說這是一個重擔，未來民進黨團內部會團結合作，若遇到重大挑戰或疑難雜症，柯建銘都是最好的顧問，他跟柯建銘亦師亦友，於公於私感情都很好，他私下會多請益柯。

蔡其昌說，民進黨是執政黨，黨團跟行政部門必須維持最好的溝通跟互動，不希望再出現過去行政院做什麼、執政黨團對資訊和進程都不了解的情況，未來如何建立行政立法更好的溝通默契，將是黨團重要的責任和方向；希望接下來朝野互動能更加理性和諧，共同為台灣人民著想。

總統府秘書長潘孟安昨以「一生懸命，守護台灣」發文表示，老柯就像民進黨在國會的「定海神針」，雖然卸下總召頭銜，但未來的路還要一起為台灣繼續打拚。他常說老柯是議場的魔術師，也是國會的活字典，在民進黨是國會少數的艱困年代，柯建銘憑藉對議事規則的精準掌握，擋下無數不公義的錢坑法案，最讓他印象深刻的是三一八學運時期，「我們一群人為學生守住議場的門，也為台灣守下民主與自由」。