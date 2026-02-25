觀察站／軍購條例付委 藍營分歧浮上檯面

立法院新會期開議，軍購特別條例再度成為朝野攻防焦點。隨著日本大選結果與美方加壓，國民黨在農曆年前已鬆口，黨團將自提黨版，並列為本會期優先法案，同時強調三讀通過版本「絕非政院版」。然而，在支持軍購的立場背後，藍營內部對黨版規模、條件與策略的分歧，正逐漸浮上檯面。

行政院所提一點二五兆元軍購特別條例遲遲無法付委，即使國民黨不斷論述軍購採購亂象，但長期背負「擋軍購」的輿論壓力，選區立委首當其衝，更讓黨內有志於二○二六的候選人壓力山大。立法院長韓國瑜昨更舉滿清酷刑「貼加官」為例，提醒黨團要有因應危機的智慧；即使國民黨版尚未出爐，朝野昨天罕見更達成共識，拍板三月六日付委審查。

儘管國民黨主席鄭麗文與黨團總召傅崐萁鬆口將自提黨版，藍營內部對軍購特別條例的規模與形式，存在相當落差。立委徐巧芯版本主張規模至少八千億元，並將對美採購納入特別預算、國內產製回歸常規年度預算；另就台美技術合作部分，不排除另提約六百億元的獨立特別條例。軍系立委陳永康則支持一點二五兆元政院版；立委馬文君則傾向院版付委後再提修正動議，也有其他藍委主張不提黨版。

相較之下，鄭麗文的立場明顯保守，傳出她傾向僅通過去年美方已公布的八項對台軍售，規模約三千五百億元，甚至可能比民眾黨現行四千億元版本更為收斂。

藍營青壯派質疑，鄭麗文路線心態比較強勢，對回應美方壓力的意願較低，與黨團內部普遍認為應積極因應台美關係現實的主流氛圍存在明顯落差，導致黨內在親美、軍購與兩岸等核心議題上摩擦頻仍。

黨內人士解釋，目前美方公告三千五百億元軍購規模，但美國總統川普為了跟中共領導人習近平見面，有些東西都還在考慮要不要賣，在美方實際開單之前貿然框列龐大規模，一旦美方基於對中考量調整對台軍售項目，屆時恐將進退失據。

美方的密集接觸，成為加速藍營表態的重要外力。對於布局二○二六及二○二八的藍營人士，實在難以承受「阻擋軍購、損害台美關係」的標籤。在黨內整合尚未完成、黨中央與黨團路線持續拉鋸、美方壓力持續升溫的三重夾擊下，國民黨軍購立場雖出現鬆動，但最終將以何種規模、何種條件闖關，仍然埋下高度變數。