酸民進黨「可拆式」非核神主牌 國民黨：別再白天反、晚上用

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨指出，歡迎民進黨幡然悔悟，追隨國民黨長期主張的正確能源政策方向，但前提是必須誠實面對過去的政治操作與政策矛盾。圖／取自國民黨臉書
國民黨指出，歡迎民進黨幡然悔悟，追隨國民黨長期主張的正確能源政策方向，但前提是必須誠實面對過去的政治操作與政策矛盾。圖／取自國民黨臉書

行政院長卓榮泰在施政報告指出，核管法修法後，台電將依法定程序，針對核二廠、核三廠提送再運轉計畫、啟動自主安全檢查，並已與核三廠原設計廠商簽署MOU。國民黨指出，歡迎民進黨幡然悔悟，追隨國民黨長期主張的正確能源政策方向，但前提是必須誠實面對過去的政治操作與政策矛盾。

國民黨表示，民進黨多年高舉的「非核家園」正式破功，在現實壓力下終於回到務實路線，當年把核電形容成洪水猛獸，把所有理性討論貼上不愛台灣的標籤，如今卻低調啟動再運轉程序、默默簽署MOU，彷彿昨天高分貝反核、獵巫專業的不是自己，連一句道歉與說明都懶得給。

國民黨指出，民進黨一邊在政治論述上宣稱堅守非核立場，一邊在實際政策與行政作為中，為核電重返能源體系鋪路；反核成為口號，核電卻成了危機時刻的政策備援。如果核電真如民進黨過去所說那樣危險，現在是誰決定重新啟動程序、將核能納入能源選項？如果核電其實安全可行，過去十多年對專業的抹黑、對不同意見的政治清算，又算什麼？

國民黨指出，這些白紙黑字的官方作為，已充分證明民進黨政府正實質推動核電再運轉，所謂「非核家園」早已名存實亡。民進黨長期將非核家園當成政治神主牌操作，一方面在選舉與論述中高分貝反核，另一方面卻在能源吃緊、電價高漲、供電風險升高時，悄然回頭尋求核電作為備援。如今由行政院長親口證實、台電實際啟動作業，正是民進黨政策矛盾與雙重標準的最佳示範。

國民黨表示，能源政策不是宗教儀式，不需要神主牌，更不該隨著選舉節奏「可拆可裝」。核能是否使用，關鍵在於科學、專業、法制與安全，而不是空洞口號與政治操作。民進黨既然已用行動親手推倒自己的非核神主牌，就請誠實面對社會，清楚交代政策轉彎的原因與完整配套，停止白天反、晚上用的雙重標準。

國民黨重申，一貫主張「務實能源、多元供給、穩定電力、確保安全」，支持在最高安全標準、嚴格監督與公開透明前提下，理性評估核電延役或再運轉的可行性。請民進黨別再拿早已倒下的口號繼續誤導人民，向全民說清楚，台灣真正的能源方向到底是什麼？

民進黨政府 能源政策 核電 非核家園

