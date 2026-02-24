糖尿病前期用瘦瘦針害視網膜出血？ 醫指因果關係不明、無科學實證

瘦瘦針副作用經常躍上枱面，近期高雄市開業眼科醫師洪啟廷分享，一名糖尿病前期病人，疑似在使用腸泌素成分瘦瘦針後，視網膜出血不止，數度手術仍無法改善。不過，糖尿病醫學會醫師指出，視網膜病變與腸泌素用藥因果關係不明，且實務觀察用藥不會導致視網膜病變惡化，民眾若在醫療團隊評估下，以安全劑量使用瘦瘦針，發生異常狀況機率低，不必過於恐慌。

糖尿病醫學會常務理事杜思德說，他為將近千名患者評估使用腸泌素藥物，至今未發現任何個案因使用瘦瘦針導致視網膜病變惡化，國際糖尿病醫學界針對瘦瘦針導致視網膜病變的說法多有討論，但都沒有定論，日前美國糖尿病醫學會會議中，還曾辦理演講，就流行病學因素，包括肥胖者本身容易出現黃斑部病變等因素，討論腸泌素治療與眼部疾病因果關係，專家共識因果關係上不確定。

杜思德說，有一說認為，腸泌素導致視網膜病變主因為血糖下降太快，但新聞中個案為糖尿病前期，可推論其視網膜病變「不是糖尿病造成」，用眼過度、疏於篩檢、嚴重肥胖等，也可能導致缺血性黃斑部病變，傷及視網膜，因單一個案推論腸泌素導致視網膜出血，「較沒有科學實證」，腸泌素藥物對血糖控制、動脈硬化控制、預防併發症等效果均有科學實證，臨床上還是會持續使用。

糖尿病患者每年都需要接受眼底視網膜篩檢，如發現異常者由內分泌科醫師轉介眼科處置。杜思德指出，據實務觀察，打瘦瘦針之前有輕微視網膜病變者，用藥後不會惡化，如用藥前沒有視網膜病變者，也不會因為用藥而導致視網膜出問題，不過，仍要提醒民眾，勿擅自購買瘦瘦真使用，萬一劑量不對、減重太快，甚至不吃不喝引發脫水，則有可能惡化視網膜病變。

杜思德建議，欲使用瘦瘦針民眾，應諮詢醫師，在醫療團隊協助，進行完整身體評估為前提下，以每周減重0.5至1公斤為進度，較不會出現異常狀況，瘦瘦針用得人多，發生副作用的病人少，且多為擅自用藥，或非內分泌相關次專科醫師開立藥物，但畢竟「分子小，分母很大」，民眾不必因為疑似副作用個案而過於恐慌。