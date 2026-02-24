快訊

台股3萬5000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2073元歷史天價

私服上班全直擊 王建民「飄髮」撞臉SJ金希澈！韓媒也轉發

萬元外套退貨不成…她遭「肉搜IG」網怒轟噁心 知名服飾品牌回應

糖尿病前期用瘦瘦針害視網膜出血？ 醫指因果關係不明、無科學實證

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民眾施打「瘦瘦針」。記者趙容萱／攝影
民眾施打「瘦瘦針」。記者趙容萱／攝影

瘦瘦針副作用經常躍上枱面，近期高雄市開業眼科醫師洪啟廷分享，一名糖尿病前期病人，疑似在使用腸泌素成分瘦瘦針後，視網膜出血不止，數度手術仍無法改善。不過，糖尿病醫學會醫師指出，視網膜病變與腸泌素用藥因果關係不明，且實務觀察用藥不會導致視網膜病變惡化，民眾若在醫療團隊評估下，以安全劑量使用瘦瘦針，發生異常狀況機率低，不必過於恐慌。

糖尿病醫學會常務理事杜思德說，他為將近千名患者評估使用腸泌素藥物，至今未發現任何個案因使用瘦瘦針導致視網膜病變惡化，國際糖尿病醫學界針對瘦瘦針導致視網膜病變的說法多有討論，但都沒有定論，日前美國糖尿病醫學會會議中，還曾辦理演講，就流行病學因素，包括肥胖者本身容易出現黃斑部病變等因素，討論腸泌素治療與眼部疾病因果關係，專家共識因果關係上不確定。

杜思德說，有一說認為，腸泌素導致視網膜病變主因為血糖下降太快，但新聞中個案為糖尿病前期，可推論其視網膜病變「不是糖尿病造成」，用眼過度、疏於篩檢、嚴重肥胖等，也可能導致缺血性黃斑部病變，傷及視網膜，因單一個案推論腸泌素導致視網膜出血，「較沒有科學實證」，腸泌素藥物對血糖控制、動脈硬化控制、預防併發症等效果均有科學實證，臨床上還是會持續使用。

糖尿病患者每年都需要接受眼底視網膜篩檢，如發現異常者由內分泌科醫師轉介眼科處置。杜思德指出，據實務觀察，打瘦瘦針之前有輕微視網膜病變者，用藥後不會惡化，如用藥前沒有視網膜病變者，也不會因為用藥而導致視網膜出問題，不過，仍要提醒民眾，勿擅自購買瘦瘦真使用，萬一劑量不對、減重太快，甚至不吃不喝引發脫水，則有可能惡化視網膜病變。

杜思德建議，欲使用瘦瘦針民眾，應諮詢醫師，在醫療團隊協助，進行完整身體評估為前提下，以每周減重0.5至1公斤為進度，較不會出現異常狀況，瘦瘦針用得人多，發生副作用的病人少，且多為擅自用藥，或非內分泌相關次專科醫師開立藥物，但畢竟「分子小，分母很大」，民眾不必因為疑似副作用個案而過於恐慌。

視網膜 瘦瘦針 糖尿病

延伸閱讀

糖尿病人頸動脈「完全阻塞」險中風 緊急精密手術重建腦部血流通道

獨／瘦瘦針打完16周內最危險 糖尿病患視網膜病變惡化機率增

獨／打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

20歲女每天保持1飲食習慣！醫生搖頭證實患糖尿病 2根腳趾壞死

相關新聞

即將燈節同台...谷立言稱最愛中文詞「紙上談兵」 蔣萬安這樣回

美國在台協會（AIT）今年首度參與花燈參展，處長谷立言昨被問最愛說的中文詞句是「紙上談兵」，因大家似乎都對台灣的國防預算...

「要考慮總統的攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

對於立法院邀請賴清德總統國情報告一事，立法院長韓國瑜今天下午召開朝野協商，當朝野討論國情報告時間時，韓國瑜突然打趣說，建...

解讀盧秀燕這番談話 國民黨中常委：根本選總統起手式

外界將台中市長盧秀燕三月訪美行程解讀為總統大選前的「面試之旅」，政治意味濃厚。盧秀燕今針對總統賴清德與美國關稅議題發聲，...

朝野協商國情報告 蔡其昌：總統願意留下來第二次發言

賴清德總統日前同意赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜今天為此召集朝野協商，新任民進黨團總召蔡其昌在會中指出，民進黨團支持賴...

糖尿病前期用瘦瘦針害視網膜出血？ 醫指因果關係不明、無科學實證

瘦瘦針副作用經常躍上枱面，近期高雄市開業眼科醫師洪啟廷分享，一名糖尿病前期病人，疑似在使用腸泌素成分瘦瘦針後，視網膜出血...

軍購擋10次忽讓步 在野應給選民交代

立法院三黨24日在黨團協商達成共識，將放行行政院1.25兆軍購條例可付委審查。但此案上個會期藍白擋了10次，過年後卻突然放行，且理由顯得牽強，難免會讓外界質疑，為何之前要擋10次？是否因美方施壓就毫無抵抗之力？若未來執政黨遇阻皆需美方暗助，在野黨恐難發揮監督職責，立法權形同遭閹割。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。