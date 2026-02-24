即將燈節同台...谷立言稱最愛中文詞「紙上談兵」 蔣萬安這樣回

美國在台協會（AIT）今年首度參與花燈參展，處長谷立言昨被問最愛說的中文詞句是「紙上談兵」，因大家似乎都對台灣的國防預算有意見。市長蔣萬安今說，他一直強調支持厚植國防實力，也認為立法院要實質審查、嚴格把關，今立法院已正式排入議程。

蔣萬安今天下午主持公安會報，對於今年ＡＩＴ首度參與台北燈節，明天也將與處長谷立言開幕，蔣萬安說，ＡＩＴ其實去年台北跨年晚會也是首度登台的處長，今年更是美國第一次參加台北燈節，令人非常高興，因為美國是慶祝獨立250周年，也展現雙方交流的深化與密切的合作，未來也希望與美方，持續保持這樣良好的互動。

對於谷立言稱最愛說的中文詞句是「紙上談兵」，蔣說，他一直都強調，支持厚植國防實力，也認為立法院應該要進行實質審查、嚴格把關，也看到今天立法院也正式將軍購案排入審查議程。