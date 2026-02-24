卓揆拋主權基金、穩定幣、新能源布局 立委籲跟上國際速度

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委葛如鈞呼籲，請行政院說明，對新式核能的態度究竟是「接觸」還是「接受」。圖／葛如鈞國會辦公室提供
行政院長卓榮泰24日於立法院提出施政方針報告，提及主權基金、虛擬資產專法、新式核能技術與人工智慧等政策方向。對此，立委葛如鈞表示值得肯定，但比起國際上的速度已經偏慢。全球競爭不會等人，科技發展更是以秒計算。若再以傳統行政節奏推動，恐怕會錯失良機。

葛如鈞指出，台灣正面臨全球科技競逐與供應鏈重組的關鍵時刻，政府提出設立主權基金，打造國家級投資平台、布局全球產業，方向值得肯定。

葛如鈞說，其實他早在多次質詢與政策倡議中即強調，台灣應整合國家資本力量，投資關鍵科技與戰略性產業，建立具有長期戰略視野的資本工具，以提升國際競爭力與經濟韌性。

在數位金融領域方面，行政院表示將推動虛擬資產服務法的立法，研議穩定幣等制度設計。葛如鈞表示，這正是台灣銜接全球數位資產監理趨勢的重要一步。面對美國、歐盟與亞洲主要經濟體紛紛建立監管框架，台灣若無完整法制，不僅產業發展受限，更可能在國際競爭中失去話語權。

葛如鈞強調，本會期將積極推動《虛擬資產服務法》立法，讓台灣在創新與監理之間取得平衡，正式跟上世界潮流。

談及AI政策，葛如鈞指出，上個會期立法院已三讀通過《人工智慧基本法》，為台灣AI發展建立法律基礎，確立倫理原則、資料治理與產業發展方向，這是台灣邁向AI國家的重要里程碑。如今行政院將AI列為核心戰略產業，並推動AI新十大建設，顯示政府終於正視AI對國家競爭力的關鍵影響。

葛如鈞也說，AI發展不能只談應用與產業，必須正視算力與電力密不可分的現實。高效能運算中心、資料中心與AI訓練模型都高度依賴穩定電力供應。為此，他長期主張務實檢討能源政策，並推動《核管法》修法，為核電機組在合法與安全前提下的再運轉排除法律障礙，替台灣核能發展解套。

葛如鈞質疑，行政院對新式核能的態度究竟是「接觸」還是「接受」？卓榮泰十多天前才在新聞稿中表態要「全面接受」新式核能技術，今日卻在立法院改稱「全面接觸」，一字之差，政策意涵卻天差地遠。

葛如鈞指出，能源政策攸關AI算力發展與國家安全，政府不能朝令夕改、玩文字遊戲，必須清楚說明到底是準備真正「接受」並啟動制度規劃，還是僅止於形式上的「接觸」。

不過，葛如鈞也坦言，無論是主權基金、虛擬資產專法、新式核能評估，或是AI法制化建設，這些政策構想並非今日才出現。台灣面對的是以秒計算的科技競爭，而非以年為單位的行政節奏。他呼籲行政院提出明確時程、具體配套與跨部會整合機制，讓政策真正落地。

葛如鈞強調，他長期關注台灣科技產業發展，從AI基本法、虛擬資產監理制度，到能源法制鬆綁與新式核能評估，核心目標始終一致，就是讓台灣在科技浪潮中保持領先。他籲請行政院說清楚、講明白，別把「接受」說成「接觸」。

軍購擋10次忽讓步 在野應給選民交代

立法院三黨24日在黨團協商達成共識，將放行行政院1.25兆軍購條例可付委審查。但此案上個會期藍白擋了10次，過年後卻突然放行，且理由顯得牽強，難免會讓外界質疑，為何之前要擋10次？是否因美方施壓就毫無抵抗之力？若未來執政黨遇阻皆需美方暗助，在野黨恐難發揮監督職責，立法權形同遭閹割。

