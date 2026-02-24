「要考慮總統的攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

對於立法院邀請賴清德總統國情報告一事，立法院長韓國瑜今天下午召開朝野協商，當朝野討論國情報告時間時，韓國瑜突然打趣說，建議全程抓2小時、中間要讓總統休息10分鐘，「總統66歲，要考慮他的攝護腺」。最後由於朝野無共識，韓國瑜宣布「持續溝通、擇期協商」。

韓國瑜今天針對總統國情報告召集朝野協商，民進黨團總召蔡其昌表示，稍早與府方連繫，賴總統願意到立法院國情報告，也願意在國情報告後留下來聽並第二次發言。民進黨立委鍾佳濱則指，要避開「詢問、答覆、建言」等字眼，總統可以講兩次，中間由委員表達看法，這樣就不會踩到憲法紅線。

朝野第二輪發言時，開始討論國情報告形式。民眾黨提議三黨團各派2位發言，國民黨團總召傅崐萁則提議國民黨、民進黨各9位、民眾黨團2位，但蔡其昌建議藍綠白人數各2位，或是藍綠各3位、白營1位。

韓國瑜則建議，全程以2小時為限，由總統報告30分鐘後，各黨團推派立委發言，接著再由總統說明，人數建議改為國民黨5位、民進黨各5位、民眾黨2位，這樣12位委員剛好一小時。韓國瑜還突然打趣說，「總統66歲，要考慮他的攝護腺，一個小時後讓總統休息10分鐘」。

朝野協商大約一個多小時，韓國瑜最後宣布，各黨團對於要推派幾名立委仍未達共識，裁示「持續溝通、擇期協商」。