軍購擋10次忽讓步 在野應給選民交代

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在野黨對於軍購特別條例的讓步理由顯得很虛弱，恐難向支持者交代。（中央社示意圖）
立法院三黨24日在黨團協商達成共識，將放行行政院1.25兆軍購條例可付委審查。但此案上個會期藍白擋了10次，過年後卻突然放行，且理由顯得牽強，難免會讓外界質疑，為何之前要擋10次？是否因美方施壓就毫無抵抗之力？若未來執政黨遇阻皆需美方暗助，在野黨恐難發揮監督職責，立法權形同遭閹割。

大讓步理由牽強

立法院24日開議，三黨隨即協商並達成共識，3月6日將把行政院的《軍購特別條例》付委，國民黨也將於5日前提出黨版因應。回顧上個會期，國民黨與民眾黨在程序委員會與院會擋了10次政院版軍購條例，但在過年後卻突然棄守，難免讓外界質疑為何放棄4個多月以來的堅持？

對此，國民黨主席鄭麗文表示，因為民進黨持續抹黑，怕國人誤會國民黨，因此將自提黨版條例；國民黨團總召傅崐萁則說，因為感受到立法院長韓國瑜希望新年朝野和諧的心意，因此決定讓政院版付委審查。可是這些說法，與國民黨堅持賴總統國情報告後才放行軍購條例的理由對照，妥協的理由顯得牽強。

無法阻擋美方干涉？

民眾黨主席黃國昌之前還曾批評AIT處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，結果在總統賴清德召開記者會，呼籲在野黨開議儘速處理軍購後，黨團就宣布大轉彎，也讓外界甚感突兀，顯得過去阻擋的理由（軍購拖延、法案空白授權等）缺乏正當性，而且還是在大力阻擋的黃國昌立委下台後放行，更顯得過去的杯葛是因人設事。

綜觀軍購特別條例的立法流程，美方到後來從谷立言、國務院與參眾議院議員都紛紛發聲，呼籲在野黨不要再擋軍購，隨即在野黨就放行政院版特別條例，讓輿論難免認為，是美國施壓在野黨所造成。目前朝野還有總預算、《財劃法》與中選會、NCC和大法官等案子要處理，若都比照辦理，更顯美國介入我國政情甚深，與國會監督的蒼白無力。

在野黨若不能說清楚此次特別條例大轉彎的原因，還有未來要如何監督軍購，支持者的質疑必定不減反增。

軍購擋10次忽讓步 在野應給選民交代

