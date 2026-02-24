聽新聞
解讀盧秀燕這番談話 國民黨中常委：根本選總統起手式
外界將台中市長盧秀燕三月訪美行程解讀為總統大選前的「面試之旅」，政治意味濃厚。盧秀燕今針對總統賴清德與美國關稅議題發聲，引發政壇關注。國民黨中常委、台中市議會書記長李中直言，盧秀燕「休息幾天、想清楚了」，這番談話已是參選總統的「起手式」。
台中市長盧秀燕在市長任內，受訪時最常講的一句話就是「上班時間不談政治」。盧秀燕今天在市政會議前受訪，罕見直言建議，總統賴清德赴立法院進行國情報告時，應採「即問即答」，就關稅衝擊與因應策略直接回應各界疑慮，清楚交代談判進度與產業保障作法，讓企業與國人安心。
這番建議是否涉及政治範疇有不同解讀，但是國民黨中常委李中直言，盧秀燕「休息幾天、想清楚了」，他認為這番談話已是參選總統的「起手式」，盧秀燕的動向值得觀察。
針對美國對等關稅遭美國最高法院宣判無效、海關暫停徵收，盧秀燕今天受訪說，觀看行政院副院長鄭麗君說明記者會後，仍未聽到台美關稅協定（ART）是否續存效力的明確答案。
盧指出，中部為全國重要出口聚落，關稅適用標準究竟依川普政府政策或美國海關執行命令，中央應儘速對外說明，並提出退稅指引，協助業者因應不確定風險。
