工總拜會立院長韓國瑜及國民黨團 提兩大呼籲促請行政立法齊心合作

全國工業總會24日表示，針對當前國際經濟變局、台美經貿協定之推動，以及國內預算審議之急迫性等議題，工總理事長潘俊榮率理監事與立法院院長韓國瑜、國民黨總召傅崐萁、及國民黨黨團委員們進行新春交流。工總呼籲，各界應以「穩定力量」應對全球變局，並促請行政立法齊心開創台灣經貿歷史新局。

工總表示，「當前台灣正處於國際局勢急速變動的關鍵時刻。特別是隨著全球政治版圖位移，美國川普政府政策動向多變，已使得國際經濟局勢充滿高度不確定性。茲因企業經營從不畏懼競爭與變革，但我們最害怕的是『不確定性』；面對全球動盪，社會經濟的穩健發展，才是國家最重要的基石。在世界局勢波譎雲詭之際，內需市場的穩定與國際布局的靈活同樣關鍵」。

為此，潘俊榮特別率領全體出席之理監事向國民黨團委員鞠躬並請託，希望立法院支持產業發展預算。

工總表示，近期韓國瑜曾以一個「化」字點出朝野和諧的契機，賴清德總統23日邀請五院院長新春茶敘時，更是有智慧地將「化」這個字的意涵，轉化為國家團結、個人小利化為國家大利等做為新春茶敘開場白用語。潘俊榮表示，有總統的這席話，這個「化」字的內涵，正是產業界目前最期盼看到的政治智慧。因為不只是朝野要化解，兩岸也是要化解，才是台灣的福氣。當行政與立法部門皆能以國家長遠利益為重，減少無謂內耗，企業才能在穩定的政治基礎上專注於技術創新。

有鑒於國家與產業發展需要朝野齊心，工總也提出二大呼籲：第一，誠摯籲請立法院儘速審理總預算案。總預算案攸關國家基礎建設與「AI 新十大建設」等引領未來20年轉型的核心計畫。總預算延遲，可能會導致產業升級動能中斷，對整體經濟造成不可逆的負面影響；爰懇請立法部門以民生經貿為重，讓政府運作順遂，共同為台灣這塊土地創造美好前途。

第二，針對「台美對等貿易協定」（ART），本會呼籲立法院不分黨派，應以國家長期競爭力為優先考量，於政府評估送交後儘速審議。

工總強調，「今日面對全球局勢動盪，全體國民應具備『同在一條船』的自覺，發揮在全世界關鍵少數的力量。台灣雖然天然資源匱乏，但憑藉產業界努力，股市已在新春開紅盤後來到今日的3萬4,700 點。百工百業應該給政府掌聲，並共同珍惜此一成績。我們只要內部團結一致，台灣便有實力走向全世界，成為全球供應鏈中不可或缺的戰略要角」。

最後，工總再次呼籲行政與立法部門加快腳步，儘速審議與通過總預算案；並在確保台灣利益最大化的前提下，讓台美貿易協定順利完成程序。這不僅是為了眼前的訂單，更是為了確保台灣未來20年在全球供應鏈中的關鍵地位。工總及所屬160個公會的理事長們也將持續扮演產業界與政府之間的橋樑，與政府及社會各界攜手，共同創造台灣經貿的歷史新高。