快訊

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

大象要醒了？外資連五買 合計買超鴻海逾10萬張

工總拜會立院長韓國瑜及國民黨團 提兩大呼籲促請行政立法齊心合作

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會24日表示，針對當前國際經濟變局、台美經貿協定之推動，以及國內預算審議之急迫性等議題，工總理事長潘俊榮率理監事與立法院院長韓國瑜國民黨總召傅崐萁、及國民黨黨團委員們進行新春交流。工總呼籲，各界應以「穩定力量」應對全球變局，並促請行政立法齊心開創台灣經貿歷史新局。

工總表示，「當前台灣正處於國際局勢急速變動的關鍵時刻。特別是隨著全球政治版圖位移，美國川普政府政策動向多變，已使得國際經濟局勢充滿高度不確定性。茲因企業經營從不畏懼競爭與變革，但我們最害怕的是『不確定性』；面對全球動盪，社會經濟的穩健發展，才是國家最重要的基石。在世界局勢波譎雲詭之際，內需市場的穩定與國際布局的靈活同樣關鍵」。

為此，潘俊榮特別率領全體出席之理監事向國民黨團委員鞠躬並請託，希望立法院支持產業發展預算。

工總表示，近期韓國瑜曾以一個「化」字點出朝野和諧的契機，賴清德總統23日邀請五院院長新春茶敘時，更是有智慧地將「化」這個字的意涵，轉化為國家團結、個人小利化為國家大利等做為新春茶敘開場白用語。潘俊榮表示，有總統的這席話，這個「化」字的內涵，正是產業界目前最期盼看到的政治智慧。因為不只是朝野要化解，兩岸也是要化解，才是台灣的福氣。當行政與立法部門皆能以國家長遠利益為重，減少無謂內耗，企業才能在穩定的政治基礎上專注於技術創新。

有鑒於國家與產業發展需要朝野齊心，工總也提出二大呼籲：第一，誠摯籲請立法院儘速審理總預算案。總預算案攸關國家基礎建設與「AI 新十大建設」等引領未來20年轉型的核心計畫。總預算延遲，可能會導致產業升級動能中斷，對整體經濟造成不可逆的負面影響；爰懇請立法部門以民生經貿為重，讓政府運作順遂，共同為台灣這塊土地創造美好前途。

第二，針對「台美對等貿易協定」（ART），本會呼籲立法院不分黨派，應以國家長期競爭力為優先考量，於政府評估送交後儘速審議。

工總強調，「今日面對全球局勢動盪，全體國民應具備『同在一條船』的自覺，發揮在全世界關鍵少數的力量。台灣雖然天然資源匱乏，但憑藉產業界努力，股市已在新春開紅盤後來到今日的3萬4,700 點。百工百業應該給政府掌聲，並共同珍惜此一成績。我們只要內部團結一致，台灣便有實力走向全世界，成為全球供應鏈中不可或缺的戰略要角」。

最後，工總再次呼籲行政與立法部門加快腳步，儘速審議與通過總預算案；並在確保台灣利益最大化的前提下，讓台美貿易協定順利完成程序。這不僅是為了眼前的訂單，更是為了確保台灣未來20年在全球供應鏈中的關鍵地位。工總及所屬160個公會的理事長們也將持續扮演產業界與政府之間的橋樑，與政府及社會各界攜手，共同創造台灣經貿的歷史新高。

國民黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

朝野協商國情報告 蔡其昌：總統願意留下來第二次發言

韓國瑜提醒黨團要有危機意識 軍購付委或許是趨吉避凶

軍購條例將付委 韓國瑜以「貼加官」酷刑提醒藍黨團趨吉避凶

為何突放行軍購特別條例付委？ 傅崐萁三點回應狂讚韓國瑜

相關新聞

「要考慮總統的攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

對於立法院邀請賴清德總統國情報告一事，立法院長韓國瑜今天下午召開朝野協商，當朝野討論國情報告時間時，韓國瑜突然打趣說，建...

解讀盧秀燕這番談話 國民黨中常委：根本選總統起手式

外界將台中市長盧秀燕三月訪美行程解讀為總統大選前的「面試之旅」，政治意味濃厚。盧秀燕今針對總統賴清德與美國關稅議題發聲，...

朝野協商國情報告 蔡其昌：總統願意留下來第二次發言

賴清德總統日前同意赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜今天為此召集朝野協商，新任民進黨團總召蔡其昌在會中指出，民進黨團支持賴...

獨／藍鶯親訪敏感度高…盧秀燕訪美時點曝 僑界提前暖身

台中市長盧秀燕傳出3月訪問美國，相關動向持續升溫，據推測在3月中旬出發。美國在台協會台北辦事處長谷立言日前公開表示「我們...

防科技業、護國神山外移 國民黨提「晶片國安法」列優先法案

國民黨今舉辦立法委員立法實務研討會，就立法院本會期優先法案列出42項優先法案。其中，為免台積電等重要科技產業、企業外移，...

軍購擋10次忽讓步 在野應給選民交代

立法院三黨24日在黨團協商達成共識，將放行行政院1.25兆軍購條例可付委審查。但此案上個會期藍白擋了10次，過年後卻突然放行，且理由顯得牽強，難免會讓外界質疑，為何之前要擋10次？是否因美方施壓就毫無抵抗之力？若未來執政黨遇阻皆需美方暗助，在野黨恐難發揮監督職責，立法權形同遭閹割。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。