朝野協商國情報告 蔡其昌：總統願意留下來第二次發言

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左二）主持朝野協商，與國民黨立院黨團總召傅崐萁（右一）、民進黨立院黨團總召蔡其昌（左一）等人，研商「邀請賴清德總統至立法院進行國情報告」相關事宜。記者林澔一／攝影
賴清德總統日前同意赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜今天為此召集朝野協商，新任民進黨團總召蔡其昌在會中指出，民進黨團支持賴總統國情報告，強調賴總統願意來國情報告，報告完後願意留下來傾聽大家聲音，聽完後再做第二次發言，期盼朝野共同促成。

立法院今天下午針對邀請總統國情報告案進行朝野協商，蔡其昌表示，要求總統到立法院國情報告不是新聞，過去朝野都提過，但最根本核心是「不能違憲」，過去委員都會繼續「加碼」要求比照行政院長方式進行質詢，所以後來都沒成行。

蔡其昌強調，要謝謝韓國瑜在新春茶會中邀請總統，賴總統對韓國瑜意見相當重視，更希望透過國情報告解決包括總預算、軍購案、台美關稅等。民進黨團支持賴總統來國情報告報告，賴總統願意在不違憲的情況下，報告完後願意留下來聽大家的聲音，聽完後也願意再做第二次發言。

國民黨團總召傅崐萁則指，國民黨團非常歡迎賴總統到國會來，成為一個寫歷史的人。但大家不要設限太多框架，如果在國內可以溝通卻不溝通，反而用國際投書的方式，這就不太理想，希望在不設限的情況下，賴總統不只做報告，對於各政黨提出的問題，也要有清晰明白的回答。

民眾黨團總召陳清龍則發言說，民眾黨團希望國情報告內容必須包含軍購案以及台美關稅協議，另外賴總統是第一位對於立法院三讀通過的法律案不執行、不副署的總統，這破壞了憲政狀況，他也建議賴總統要在國情報告中針對這點說明，這牽涉到立法院的尊嚴與權益。

國情報告 立法院

