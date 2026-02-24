獨／藍鶯親訪敏感度高…盧秀燕訪美時點曝 僑界提前暖身

台中市長盧秀燕傳出3月訪問美國，相關動向持續升溫，據推測在3月中旬出發。美國在台協會台北辦事處長谷立言日前公開表示「我們很歡迎她的訪問」，被視為間接證實行程；而美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯春節前專程拜會，更未透過中間安排，讓此行敏感度大幅提升。

政壇推估，若依地方首長訪美作業節奏與議程安排，出訪時間可能落在3月10日至20日間，因副市長黃國榮另有出國行程，返國後再隨盧秀燕訪美；另必須在議會臨時會前回國，推測行程約10餘天，涵蓋美東與美西。

值得關注的是，盧秀燕出訪時間點可能正值中共「兩會」後，有可能與外傳「鄭習會」時程相近。在兩岸與美中關係波動之際，盧秀燕直搗美東政經核心的考察，無疑為其政治格局增添了巨大的想像空間與國際能見度。

僑界已提前暖身，波士頓、紐約、華盛頓等美東城市，以及美西主要僑區，2月中旬起即傳出籌辦3月中旬僑宴的規劃，預計農曆年後正式發函。地方人士透露，東西岸均可能安排僑宴與閉門座談，規格不低，顯示此行不僅屬城市交流層級，也具有觀察指標意義。

值得注意的是，盧秀燕兩度規劃訪美，背後倚重台中市政府國際事務委員會，如同盧秀燕的「外交智庫」，該委員會成員外交資歷深厚，被形容「臥虎藏龍」，在對美聯繫與行程鋪陳上可望穿針引線。

名單包括前外交部長胡志強、前駐英代表林永樂、前駐以色列代表張良任、前外交部北美司司長令狐榮達、前僑委會副委員長呂元榮，以及美國休士頓大學政治系副教授翁履中等人；副市長黃國榮亦具資深外交官背景。外界研判，這支具強烈涉外專業色彩的團隊，將成為行程安排與人脈串連的重要後盾。

行程面向上，盧秀燕預料循外例安排公開演講，赴智庫或學術機構發表談話，說明城市治理經驗與對兩岸、台美關係的看法，提升政策論述能見度。她過去強調「城市外交是市政延伸」，若有定案將對外說明。

此外，她日前談及國防議題時表示，適度增加國防支出有其必要，並指「交換議題非常廣泛」，亦被解讀為訪美前的政策訊號。在美國在台協會高層接連到訪之際，3月美國行的戰略意涵與政治想像空間，正持續擴大。