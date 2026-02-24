聽新聞
稱柯建銘是「喬王」 助理曝：一起吃苦的長輩
民進黨立法院黨團新任幹部今出爐，立委柯建銘卸任總召，由立委蔡其昌接新任總召。在柯建銘身旁擔任十年幕僚的新竹北區市議員參選人戴振博稍早表示，媒體和外界貼在柯身上的負面標籤，幾乎不太會辯解，柯建銘知道那是政治的成本，過去常在大半夜守在議場門口排隊，對他們而言，柯建銘是一個與助理一起在第一線吃苦的長輩。
戴振博表示，十年政治工作生涯裡，柯建銘總召是他最關鍵的引路人，不僅教他如何看待政治，更重塑了他對權力、責任與價值的認知。在成為柯建銘的國會助理前，「喬王」是他對柯建銘的認知，那是一個帶著距離感、充滿神祕與想像的標籤。直到走進辦公室，親身參與那些被誤解為密室的協商，才明白所謂的「喬」，本質是極其艱辛的溝通與折衝。
戴振博表示，對於媒體和外界貼在身上的負面標籤，柯建銘幾乎不太會去辯解，柯知道那是政治的成本，與其浪費時間澄清，不如把力氣放在真正重要的事上，展現大局承擔的氣度。這十年，他們並肩走過無數關鍵時刻，從推動婚姻平權、促轉條例的社會價值，到落實五楊高架延伸、竹風市集等地方建設。
戴振博說，為確保議事順利，他們常在大半夜守在議場門口排隊，一路坐到天亮，印象很深刻的是某個深夜，在悶熱的立法院議場大門口，本來不怕蚊子的柯總召，邊趕蚊子邊轉頭對他說「原來蚊子這麼會鑽，連鼻孔都鑽進去。」那一刻，柯建銘不是新聞裡嚴肅的總召，而是一個與助理一起在第一線吃苦的長輩。
戴振博表示，柯建銘常在鎂光燈照不到的地方，用最細膩的協調去承擔最沉重的責任。雖然大眾看不見這些瑣碎又磨人的過程，但這些努力最終都化作制度的進步，以及城市轉身後的樣貌。
戴振博說，25年來柯總召辛苦了，也祝福蔡其昌承擔新的任務，期待未來的民進黨立法院黨團，能在高張力的挑戰中穩健前行，為台灣守住進步的價值。
