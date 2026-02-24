防科技業、護國神山外移 國民黨提「晶片國安法」列優先法案

國民黨今舉辦立法委員立法實務研討會，就立法院本會期優先法案列出42項優先法案。其中，為免台積電等重要科技產業、企業外移，導致我國產業空洞化，國民黨智庫正研擬「晶片國安法」草案，確保我國核心產業，主要立法概念包括落實「技術領先」保護原則、限制海外設廠規模、強化國會監督機制等。

今為立法院本會期開議首日，國民黨也藉今日舉行立法實務研討會。據了解，國民黨立法院黨團和智庫共同列出42項優先法案。包括「公民投票法」修法，增訂「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」得適用全國性公投；憲法法庭裁判之複決案通過後，原憲法法庭裁判失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力；立法院就攸關立法的重要事項及重大政策的創制或複決，認有提出公民投票的必要者，經立法院院會通過後交付公民投票，主管機關不得拒絕辦理。

優先法案另有「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，軍官、士官退伍除役後所支領退休俸、贍養金及遺族所支領的遺屬年金給付金額，相關機關應配合消費者物價指數等條件變動檢討，並修正遺族請領限制；軍官、士官退伍除役後所支領退休俸、贍養金及遺族所支領的遺屬年金給付金額，配合現役人員調薪同步檢討，調增幅度與現役人員相同等。

近期美台關稅談判落幕，台積電等科技核心產業可能出走，產生產業空洞化疑慮。為免科技業出走，國民黨智庫正研擬「晶片國安法」草案，以保障核心產業根留台灣，立法概念包括落實「技術領先」保護原則，明定對外輸出之技術及製程必須維持在「N-1」代，確保最先進的研發與生產實質根留台灣；限制海外設廠規模，針對半導體產業赴國外設廠的產能與投資規模應設有比例上限，防止產業空洞化，以維護我國半導體產業鏈的獨立性；強化國會監督機制，法應明定凡涉及關鍵核心技術的輸出或轉移，未經國會同意，不得對外輸出給任何國家或地區，確保國家安全與戰略產業的長遠利益。

優先法案還包括115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，同意先行予以動支；「預算法第81條之1修正草案」，明訂超徵稅收的優先用途與分配順序，以制度解決亂象。

「新聞媒體與數位平台強制議價法」草案同在優先法案中，立法規範以維持國內新聞媒體與數位平台平等議價協商，維護媒體第四權正常運作；「廣播電視法」部分條文修正草案，明定主管機關審查期限，同時為鼓勵表現良好業者，增訂得免予評鑑、應准換照之要件及換照當年免予評鑑之規定，並增訂受廢止執照、撤銷執照或駁回換照申請處分者，於訴訟判決確定前仍得繼續營運等。

「有線廣播電視法」部分條文修正草案，避免特定利益集團或政治勢力干預，以提升媒體市場的公信力，防範外部勢力不當干預媒體經營，以維護公共利益。

「政府採購法」部分條文修正草案，涉及國安、資安及關鍵基礎設施的採購案，大陸地區廠商、第三地區含有大陸資金成分的廠商，以及在台設立的大陸資金廠商，皆不得參與投標或作為決標對象或分包廠商；「政務人員行為基準法草案」、「台灣未來帳戶特別條例草案」等也在優先法案之列。

為回應社會對於治安的期待，優先法案也列入刑法部分條文修正草案，修法內容包括賦予法院於宣告無期徒刑時，得宣告不得假釋。故意殺人、兒虐致死及致重傷等惡性重大犯罪不得假釋；未成年人為性侵害犯罪被害人時，其成年前所經過期間，不計入追訴權經過期間。

此外，為因應AI時代來臨，國民黨智庫正研擬「就業保險法第12條修正草案」，鑑於AI技術衝擊勞動市場，將學習AI就業技能列為就業保險經費提撥的法定運用項目，用於此類的職業訓練及產學合作經費，不得低於年度應收保險費5%，以確保AI轉型正義，要求落實專款專用。