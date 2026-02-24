邀賴清德總統國情報告 傅崐萁：要有別於府開記者會

快訊

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團今於國民黨智庫召開立法實務研討會。記者李成蔭／攝影
立院朝野達成共識，今針對邀請總統國情報告進行協商。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，樂見賴總統「回娘家」，「統問統答」有很多方式，等等開會也會討論，重點是一定要有別於賴清德總統在總統府開記者會；台灣快40年前就有過，台灣民主能否進步就看賴總統有無誠意。

賴總統昨天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請賴總統到立院國情報告並獲同意，韓主張採「統問統答」模式，並強調「這是基本的禮遇」。消息一出引發朝野黨團討論，立院今上午朝野協商也達成共識，要針對邀請總統國情報告進行協商。

傅崐萁稍早赴國民黨智庫參與立法實務研討會，並於會前受訪時表示，下午就將協商國情報告問答方式，國民黨團樂見其成，但重點是一定要有別於賴總統在總統府開記者會，整體「統問統答」方式有很多，等等開會也會討論，也要看朝野黨團看法能否趨於一致。賴總統立委出身，後來又去當台南市長、行政院長，質詢過也接受過很多次質詢，如今國會代表全國人民伸張，賴總統還是應尊重所有基層聲音、接受民主程序，寬懷大度、開大門走大路。

傅崐萁表示，歡迎賴總統「回娘家」來面對國人，把目前國家的需要跟大家說清楚，當然國會會有相關疑問提出，希望賴總統能從善如流，把相關問題一一解答。他提到，在前總統李登輝威權時代，也就是快40年前就有國情報告並作問答，如今是否能如「民主進步黨」黨名一樣，台灣民主能否進步就看賴總統，是否有誠意到國會向民眾清楚報告並接受國會議員詢答，讓國人了解後團結在一起。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
