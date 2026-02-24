快訊

為何突放行軍購特別條例付委？ 傅崐萁三點回應狂讚韓國瑜

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
立法院朝野協商今天同意軍購特別條例草案將付委，外界也關注在野為何此時突然放行，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，立法院長韓國瑜希望新年朝野和諧、台灣安全，國民黨團也認為未來議程要能順利，相關條例能被討論，也期待賴清德總統國情報告能真正為人民解惑，讓這會期成為能圓滿共商國是的會期。

立法院今天開議，國民黨團今也於國民黨智庫召開立法實務研討會，探討優先法案相關內容，外界關注「軍購特別條例草案」為何突然能排進議程？傅崐萁除在會前受訪說明，也在大會跟立委們報告。

傅崐萁說明，第一，剛迎接新年，韓國瑜也希望朝野和諧，因此與會五院茶敘；台灣必須和諧，朝野必須互相釋出善意，不希望新的一年有太多本位主義跟獨裁專制的立場，都希望未來議程一切順利。

第二，國民黨軍購條例版本會在最短時間內付委，今天研習就會凝聚共識，並提出版本，而這也是回應韓國瑜先前呼籲盡快穩固台灣安全的其中一個方式，讓軍購條例能盡快來被討論。

第三，有關國情報告「統問統答」，在韓國瑜期待之下，立法院今天下午也將朝野協商如何詢答的問題，一起面對及思考如何讓賴總統「回娘家」，在國會能暢所欲言，同時又讓人民能暸解，為人民解惑，把軍購案、台美經貿等問題能說清楚，相信這是好的開始。

傅崐萁補充，軍購是非常重要的事情，相關細節還在討論，讓台灣安定繁榮是要透過整體武裝或其他方式？兩岸和平還是很重要的，這牽涉到執政黨是否繼續推動違憲台獨黨綱的問題，民進黨不解決雞生蛋的問題，卻來詢問蛋生雞；愛台保台不是只有一種方式，呼籲賴總統凝聚朝野共識，韓國瑜已說軍購案是優先法案重中之重，國民黨團也會全力來配合。

另外，國民黨團幹部也於研討會上交接，卸任國民黨團書記長的立委羅智強表示，這兩年國內對立氛圍最為嚴重，但政府的打壓不會結束，立委高金素梅幾十年前的案子被被選擇性的司法處理、顯微鏡式的檢驗；上任的國民黨團書記長林沛祥也說，身處如此政治風暴中，國民黨除政治攻防，更要幫全民多想一點、多做一點，以民生法案為優先。

國民黨立院黨團今於國民黨智庫召開立法實務研討會。記者李成蔭／攝影
國民黨立院黨團今於國民黨智庫召開立法實務研討會。記者李成蔭／攝影

國民黨 韓國瑜 朝野協商

