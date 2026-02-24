拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示局處嚴查惡霸行為
近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪沒氣找拖吊2公里也被開價五萬多；北市議員陳宥丞也接擭陳情，有機車騎士找拖吊竟被索價四萬多元。
台北市長蔣萬安今天也在市政會議裁示，即刻指示交通局，會同法務局、消保官在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制。北市府要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。
「我認為這就是趁火打劫！」蔣萬安今天上午主持市政會議，針對拖吊爭議的輿情回報，蔣萬安也裁示，有民眾反映道路救援被廠商喊價要收10萬元，實在太荒謬、太誇張，甚至可以說是惡霸的行為。
蔣說，這也顯示道路救援拖吊費用，存在收費不清的問題，導致消費爭議。依照目前規定，警察只有在涉及詐欺等刑事責任時，才能介入處理。除了高速公路路段的道路救援是依中央法規辦理，在市區範圍，目前確實缺乏明確的規範可以依循。
為了保障消費者權益，蔣萬安也即刻要求交通局，會同法務局、消保官在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制。
蔣萬安說，如同去年北市府首創、全國訂定的一番賞相關遊戲商家指引，對於道路救援的作業指引也要訂定清楚。若業者有違反指引，就依「北市消費者保護自治條例」要求改正，不配合者即依法開罰。蔣說，北市府要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。