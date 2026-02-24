陸委會：李貞秀立委資格有疑義 未來遇索資會嚴格處理

針對民眾黨立委李貞秀就職爭議，行政院長卓榮泰今天說，希望能盡快解決，否則行政機關很難毫無保留向該立委或立法院提供機密資料。陸委會副主委梁文傑指出，陸委會對於李貞秀的立委身分、資格產生疑義，未來李貞秀索資或質詢，會用最嚴格標準處理。

李貞秀日前提出除籍證明書，佐證大陸戶籍註銷時間在1993年4月26日。但陸委會認為，李貞秀除籍證明書格式、內容「有點怪異」，因此僅採認除籍證明書繳回移民署時間2025年3月，即李貞秀在2023年底登記成為民眾黨不分區立委候選人時「具備雙重戶籍」。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢。民進黨立委陳培瑜質詢時表示，立法院會處理報告事項議程時，其中的第26案，即民眾黨立委李貞秀等6人的就職案，民進黨團原本提案要求退回程序委員會，但立法院長韓國瑜希望用黨團協商方式，來解決這項她認為是國安的問題，民進黨團先接受，但國安問題如何用黨團協商解決、李貞秀是否符合公職人員參選資格。

卓榮泰說，過去考慮到中國大陸跟台灣這2個不同政治實體中有很多的糾葛，因此用很多模糊立場，如果模糊讓對手無法出手，那還好，但如果讓自己無法自保，就不能再繼續模糊下去，必須清清楚楚。

卓榮泰表示，如果之後立法院審議軍購案，若立委有對除了中華民國以外的國家有效忠義務時，行政機關很難毫無保留地向該立委或者立法院，提供所有的機密資料，這是國家情勢必然，因此他希望能盡速解決。

梁文傑則說，李貞秀的身分有兩部分疑義，例如李貞秀當初登記參選時，從資料上來看，還兼具大陸的戶籍，同時有台灣跟大陸的身分，有雙重身分的話，其實不具備參選資格。此外，李貞秀還要面臨國籍法的問題。

梁文傑指出，陸委會對於李貞秀的立委身分、立委資格產生疑義，因此各個部會有相關的因應措施，但他必須強調，陸委會並不懷疑任何一位陸配對台灣的忠誠，只是當主觀上的忠誠度與客觀上的法律義務衝突時，必須要重視，更不能陷人於困難的境地。

梁文傑也表示，「我們不懷疑李貞秀在主觀上對中華民國的忠誠，但我們不能信任每個人面對中共的武力或利誘時會是勇者」，因此對於李貞秀以後的索資或是質詢，會用最嚴格的標準來處理。

陳培瑜質詢結束後，院會主席韓國瑜說，有關李貞秀身分認定事宜，他已於上午向各黨團報告，將提報黨團協商進行討論。

李貞秀則透過媒體群組發文回應指出，她對於國家的忠誠無庸置疑，而陳培瑜質詢卓榮泰時，不稱呼她「委員」，而是直接叫她「李貞秀女士」，公然霸凌中華民國的立法委員，不只是對她個人的不尊重，而是對憲政體制的不尊重。