質疑卓榮泰對新核能從「接受」改「接觸」 葛如鈞批政策反覆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞今質疑，行政院長卓榮泰日前提及「新式核能」時，表示要「全面接受」，今日赴立法院進行施政報告，卻改稱「全面接觸」，一字之差令政策意涵天差地遠。圖／葛如鈞辦公室
國民黨立委葛如鈞今質疑，行政院長卓榮泰日前提及「新式核能」時，表示要「全面接受」，今日赴立法院進行施政報告，卻改稱「全面接觸」，一字之差令政策意涵天差地遠。圖／葛如鈞辦公室

行政院卓榮泰今日於立法院提出施政報告，提及主權基金、虛擬資產專法、新式核能技術與人工智慧（AI）等政策方向。國民黨立委葛如鈞表示，行政院終於將其納入國家發展核心議程，值得肯定，但比起國際上的速度已經偏慢。全球競爭不會等人，科技發展更是以秒計算。若再以傳統行政節奏推動，恐怕會錯失良機。

葛如鈞指出，台灣正面臨全球科技競逐與供應鏈重組的關鍵時刻，政府提出設立主權基金，打造國家級投資平台、布局全球產業，方向值得肯定。事實上，葛如鈞早在多次質詢與政策倡議中即強調，台灣應整合國家資本力量，投資關鍵科技與戰略性產業，建立具有長期戰略視野的資本工具，以提升國際競爭力與經濟韌性。

在數位金融領域方面，行政院表示將推動虛擬資產服務法的立法，研議穩定幣等制度設計。對此葛如鈞說，這正是台灣銜接全球數位資產監理趨勢的重要一步。面對美國、歐盟與亞洲主要經濟體紛紛建立監管框架，台灣若無完整法制，不僅產業發展受限，更可能在國際競爭中失去話語權。本會期將積極推動「虛擬資產服務法」立法，讓台灣在創新與監理之間取得平衡，正式跟上世界潮流。

談及AI政策，葛如鈞指出，上會期立法院已三讀通過AI基本法，為台灣AI發展建立法律基礎，確立倫理原則、資料治理與產業發展方向，這是台灣邁向AI國家的重要里程碑。如今行政院將AI列為核心戰略產業，並推動AI新十大建設，顯示政府終於正視AI對國家競爭力的關鍵影響。

葛如鈞認為，AI發展不能只談應用與產業，更必須正視算力與電力密不可分的現實。高效能運算中心、資料中心與AI訓練模型都高度依賴穩定電力供應。為此，他長期主張務實檢討能源政策，並推動核管法修法，為核電機組在符合法規與安全前提下的再運轉與延役排除法律障礙，替台灣核能發展解套。

葛如鈞質疑，行政院對新式核能的態度究竟是「接觸」還是「接受」？卓榮泰十多天前才在新聞稿中表態要「全面接受」新式核能技術，今日卻在立法院改稱「全面接觸」，一字之差，政策意涵卻天差地遠。接觸不等於接受，更不代表會推動落實，這樣的用語退縮，對產業投資判斷與國家能源安全都釋出錯誤訊號。

葛如鈞強調，能源政策攸關AI算力發展與國家安全，政府不能朝令夕改、玩文字遊戲，必須清楚說明到底是準備真正「接受」並啟動制度規畫，還是僅止於形式上的「接觸」。看到執政團隊到現在都對核能政策反覆不定，實在令人遺憾。

葛如鈞指出，無論是主權基金、虛擬資產專法、新式核能評估，或是AI法制化建設，這些政策構想並非今日才出現。台灣面對的是以秒計算的科技競爭，而非以年為單位的行政節奏。他呼籲行政院提出明確時程、具體配套與跨部會整合機制，讓政策真正落地。

葛如鈞強調，自己長期關注台灣科技產業發展，從AI基本法、虛擬資產監理制度，到能源法制鬆綁與新式核能評估，核心目標始終一致，就是讓台灣在科技浪潮中保持領先。今年是馬年，不是鹿年。請行政院說清楚、講明白，別把「接受」說成「接觸」，更不要指鹿為馬、前後矛盾，政策若連用詞都反覆不定，人民要如何幸福？

行政院 葛如鈞 核能 卓榮泰

