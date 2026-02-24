陳培瑜質詢稱李貞秀「李女士」 卓榮泰：被迫對國家忠誠就沒價值

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續，民進黨立委陳培瑜質詢行政院長卓榮泰時堅持稱「李女士」，強調「沒資格擔任台灣立委」，過程中李貞秀二度干擾，遭立法院長韓國瑜制止。卓榮泰答詢也說，對國家、憲法的忠誠若是被動或不得已，這樣的效忠沒價值。

陳培瑜表示，必須稱李貞秀為「李女士」，因為沒有資格擔任台灣的立委，李貞秀等人宣誓就職後，民進黨團就有發給韓國瑜、立院秘書長周萬來聲明跟要求，希望韓國瑜針對此事立院必須要有態度，但可惜沒有收到任何進度，今天的議事日程，報告事項中有民眾黨八名新立委的就職查照案，民進黨態度清楚，也提案要求將此案退回程序委員會，「我們本來提了，但韓國瑜提出希望民進黨團先允許用黨團協商，解決這個我認為是國安問題的問題。」

陳培瑜表示，真的難以理解國安問題如何用黨團協商解決？根本不對勁，甚至還聽到謠言稱「威脅如果不撤回李貞秀的案子，可能會繼續阻擋軍購預算」，想問行政院到底要如何處理李貞秀的案子？像是德國就規定外籍配偶不得參政，必須入籍才可，且要經過測試；以色列規定，外籍配偶即便入籍，仍不得參政。

陳培瑜指出，中國國民有配合中國情報工作的義務，不知道李貞秀是否還要配合中國法令，想問卓院長，李貞秀是否符合公職人員參選資格？

卓榮泰回應，對國家效忠、憲法的忠誠必須出於主動，以及真誠；被動、被逼迫或不得已，這樣的效忠沒有價值，希望每個國人尤其公職人員要主動真誠的效忠國家與憲法。他指出，過去因為兩岸關係複雜而採取模糊立場，若模糊讓自己無法自保，就無法繼續下去，如果和軍購扯在一起，更是重要。如果立委對我國以外國家有效忠義務時，行政機關難以毫無保留向該立委或立法院提供所有機密資料，希望能盡速解決。至於有無資格，陸委會跟內政部都有解釋。

陸委會副主委梁文傑表示，李貞秀登記參選時，還兼具中國大陸戶籍，同時有兩邊身分，從陸委會角度而言並不符合兩岸條例規定；此外也有國籍法第20條問題，即不能具備雙重國籍參政，如有也需在就職一年內放棄完成的規範，並不懷疑任何陸配對台灣的忠誠，但主觀忠誠度和客觀法律義務衝突必須要重視，不能陷人於困難境地。

梁文傑話說到一半時，現場被李貞秀干擾，陳培瑜也喊出時間暫停。韓國瑜說，「李委員已經坐下，時間請繼續。」梁文傑續答，不懷疑李貞秀主觀上對中華民國的忠誠，但不能信任人人在面對中共利誘時會是勇士，因此對於李貞秀接下來的索資與質詢，都會用最嚴格標準處理。