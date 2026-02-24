快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與陸委會副主委梁文傑（右）到立院備詢。記者林澔一／攝影
民眾黨立委李貞秀仍陷國籍爭議，陸委會副主委梁文傑今天在立法院受訪表示，陸委會目前對於李貞秀的就職條件還是有疑慮；李貞秀的解職權力在立法院，如果立法院硬是不讓李貞秀解職，法律責任是在立法院。

梁文傑表示，陸委會目前對於李貞秀的就職條件還是有疑慮，不管是從兩岸條例還是國籍法，都認為程序上不完備。

梁文傑說，李貞秀所繳交的除籍證明文件，過去沒有這樣的寫法。在陸委會的紀錄裡，就只有在2025年3月申請過除籍，然後把資料交給移民署，所以不會去採認李貞秀所宣稱追溯到1993年就已經除籍的認定，陸委會只採認2025年3月才把文件交到主管機關。

梁文傑強調，李貞秀的解職權力在立法院，行政機關會告訴立法院，對於李貞秀任職資格的看法及立場，但如果立法院硬是不讓李貞秀解職，法律責任是在立法院。

媒體詢問日後是否拒絕她質詢？梁文傑說，行政部會立場會一致，做法會是一樣。

李貞秀 立法院 梁文傑

相關新聞

陳培瑜質詢稱李貞秀「李女士」 卓榮泰：被迫對國家忠誠就沒價值

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續，民進黨立委陳培瑜質詢行政院長卓榮泰時堅持稱「李女士」，強調「沒資格擔任台灣立委」，過程中李...

李貞秀國籍爭議 梁文傑：解職權力在立法院

民眾黨立委李貞秀仍陷國籍爭議，陸委會副主委梁文傑今天在立法院受訪表示，陸委會目前對於李貞秀的就職條件還是有疑慮；李貞秀的...

蔡英文海巡米糕文9字直指「少一味」 掀20萬人朝聖：退休不要一直滑脆

春節連假向來是社群平台流量高峰，網友閒來無事總愛拋出話題「測風向」。沒想到，一則原本只是想證明「台灣人什麼都能吵」的貼文，竟意外釣出前總統蔡英文親自現身留言，掀起超狂討論串。

陸委會：李貞秀立委資格有疑義 未來遇索資會嚴格處理

針對民眾黨立委李貞秀就職爭議，行政院長卓榮泰今天說，希望能盡快解決，否則行政機關很難毫無保留向該立委或立法院提供機密資料...

質疑卓榮泰對新核能從「接受」改「接觸」 葛如鈞批政策反覆

行政院長卓榮泰今日於立法院提出施政報告，提及主權基金、虛擬資產專法、新式核能技術與人工智慧（AI）等政策方向。國民黨立委...

立院喬王從此絕響 柯建銘輸在萬年2字

沒有意外，民進黨立院黨團總召柯建銘敗給小他18歲的立委蔡其昌，有人說深受陳水扁、蔡英文信任的柯建銘功力大退步是他無法「漂亮交棒」的原因，其實柯建銘是敗在「萬年」2字。 「萬年」意謂著柯建銘做太久

