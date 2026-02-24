李貞秀國籍爭議 梁文傑：解職權力在立法院
民眾黨立委李貞秀仍陷國籍爭議，陸委會副主委梁文傑今天在立法院受訪表示，陸委會目前對於李貞秀的就職條件還是有疑慮；李貞秀的解職權力在立法院，如果立法院硬是不讓李貞秀解職，法律責任是在立法院。
梁文傑表示，陸委會目前對於李貞秀的就職條件還是有疑慮，不管是從兩岸條例還是國籍法，都認為程序上不完備。
梁文傑說，李貞秀所繳交的除籍證明文件，過去沒有這樣的寫法。在陸委會的紀錄裡，就只有在2025年3月申請過除籍，然後把資料交給移民署，所以不會去採認李貞秀所宣稱追溯到1993年就已經除籍的認定，陸委會只採認2025年3月才把文件交到主管機關。
梁文傑強調，李貞秀的解職權力在立法院，行政機關會告訴立法院，對於李貞秀任職資格的看法及立場，但如果立法院硬是不讓李貞秀解職，法律責任是在立法院。
媒體詢問日後是否拒絕她質詢？梁文傑說，行政部會立場會一致，做法會是一樣。
