蔡英文海巡米糕文9字直指「少一味」 掀20萬人朝聖：退休不要一直滑脆

春節連假向來是社群平台流量高峰，網友閒來無事總愛拋出話題「測風向」。沒想到，一則原本只是想證明「台灣人什麼都能吵」的貼文，竟意外釣出前總統蔡英文親自現身留言，掀起超狂討論串。

事情起於一名網友在Threads貼出米糕照片，寫下：「為證明台灣人什麼都能吵🔥我放一個米糕在這」。照片中的米糕鋪著滷肉、肉鬆、花生與小黃瓜，配料看似齊全，似乎想挑起「南北差異」或「正統吃法」論戰。

未料論戰尚未成形，蔡英文22日突然在留言區寫下「你這米糕沒有放香菜。」短短9字，瞬間成為整串討論的焦點。該則留言在短時間內累積超過20萬人按讚，原本的米糕之爭秒變「香菜信仰」現場。

網友們紛紛歪樓留言，「退休後不要一直滑脆」、「妳要是很閒就給我出來選總統，不要整天上網」、「所以你要玩到什麼時候啦？趕快回來上班了好嗎」、「對香菜非常執著的小英總統」。還有人精準捕捉語氣笑點：「小英總統講這種幹話連句號也沒有漏掉。」一句玩笑話，讓整個留言區從食物戰場轉為前總統的「海巡實況」。

事實上，蔡英文對香菜的偏愛早有紀錄。過去談及台灣小吃時，她就曾強調香菜不可或缺，多次在公開場合替香菜「正名」。