蔡其昌任民進黨團總召 盼朝野互動更理性

民進黨立法院黨團新任幹部今天出爐，立委柯建銘卸任總召，由立委蔡其昌接新任總召。蔡其昌表示，謝謝柯建銘的成全，願意站在傳承、世代接班概念下，也希望未來朝野互動更理性、更和諧。

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議改選幹部，總召部分，由擔任25年總召的民進黨立委柯建銘及民進黨立委蔡其昌角逐，最終在推舉下，蔡其昌當選新任民進黨團總召。民進黨團幹事長由立委莊瑞雄擔任，民進黨團書記長則是立委范雲。

知情人士表示，截至昨天為止，柯建銘、蔡其昌歷經多次協調仍無結果，即使到今天上午黨團會議進行時，兩人仍互不相讓，柯建銘、蔡其昌彼此向對方說「拜託」。

與會立委轉述，面對這樣的局面，柯建銘對黨團成員說，希望能私下再跟蔡其昌協調，大家應該知道他的意思。但新系立委沈發惠、郭國文直言，今天就要決定，要有結果。也有立委私下喊，「外面記者都在等，不能拖、不能拖。」

據轉述，柯建銘回應表示，他知道要怎麼處理事情，不會讓大家失望。如果要處理，他不希望投票產生，對黨團的團結和諧不利，若是要投票，他就不參加。

與會立委表示，此話一出，等於宣布蔡其昌當選，多位黨團立委拍手鼓掌，還大喊蔡其昌名字。蔡其昌也推舉莊瑞雄及范雲擔任新會期的黨團幹事長及書記長。

黨團幹部改選結果底定後，蔡其昌接受媒體訪問，除了感謝柯建銘，他也說，這是一個重擔，未來民進黨團內部會團結合作，若遇到重大挑戰或疑難雜症，柯建銘都是黨團最好的顧問。他跟柯建銘亦師亦友，他私下會多請益。

蔡其昌表示，民進黨是執政黨，黨團跟行政部門必須維持最好的溝通跟互動，不希望再出現過去行政院做什麼，執政黨團對資訊跟進程都不了解的情況；如何建立行政立法更好的溝通默契，是黨團重要的責任跟方向。

蔡其昌表示，希望接下來朝野互動能夠更加理性、和諧，大家都釋出一點善意、多溝通、多互相了解立場，共同為台灣、為台灣人民著想。他知道難度很高，是很艱鉅的挑戰，總是要盡量去做。