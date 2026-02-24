萬年總召卸任 鍾佳濱：柯建銘是守護議事廳和平的時代巨人

民進黨立院黨團今改選幹部，黨團幹事長鍾佳濱完成第11屆第4會期職務後卸任，稍早在臉書發文回顧，並表達對民進黨團總召柯建銘三十多年來在國會第一線承擔的高度敬意，形容柯建銘是為台灣民主引航的靈魂人物，更是真正的時代巨人，用其政治生涯，守護議事廳內的和平與進步。

鍾佳濱表示，他作為立法院第十一屆第四會期的民進黨黨團幹事長，每一項法案、每一次協商的背後，都是無數價值的拉扯與對意志力的極限考驗，而風雨之中，最感佩的是始終站在第一線，為台灣民主引航的靈魂人物——柯建銘總召。

鍾佳濱指出，如果說台灣的民主是一條漫長且曲折的河流，那柯總召就是那座始終屹立不搖的燈塔；在立法院打拚超過三十年，不僅是民進黨兩次少數執政時，在立法院最核心的承擔者，更是台灣國會轉型最重要的見證者與推手。

鍾佳濱說，回首過往，台灣國會曾歷過激烈的肢體衝突，正是因為有老柯總召的政治智慧與韌性，才讓台灣的國會能夠從「放催淚瓦斯的國會」，逐步轉型為「能坐下來協商的議場」。民主不是只有對抗，更是在法律與條文的細節中，透過不斷的折衷與協商，尋求國家利益的最大公約數，「柯總召是真正的時代巨人，用他的政治生涯，守護了議事廳內的和平與進步。」

鍾佳濱點名並感謝這會期黨團幹部團隊，指出新的會期這份重擔將交棒給新任幹部團隊，蔡其昌總召、莊瑞雄幹事長及繼續努力的范雲書記長，未來挑戰只會多不會少，將面臨台美關稅配套的關鍵談判，這關係到台灣在全球供應鏈的地位；同時，強軍特條例的推動，更是強化國防、守護主權的重中之重，他相信在新任幹部的帶領下，民進黨立法院黨團將會更加團結，以專業與堅毅，持續顧民生、顧台灣。

鍾佳濱說，謝謝柯總召三十多年的承擔，角色的轉換不是責任的結束，而是新任務的起點，他們愛台灣的心不變、守護國家的腳步會停歇，「我們知道，唯有不斷打拼，才能將更好的台灣，交給下一代。 」