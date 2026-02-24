卓榮泰不稱委員稱「女士」 李貞秀批霸凌：賴總統別成民進黨的總統

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜質詢行政院長卓榮泰，質疑民眾黨陸配立委李貞秀（圖）國籍爭議，並稱其為「李女士」而非立委，李貞秀高舉手寫「敬請遵守中華民國憲法」表達不滿。記者林澔一／攝影
立法院新會期今天開議，民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院長卓榮泰當面稱呼「李女士好」。李貞秀對此表示，身為國民唯一效忠中華民國憲法，反問我國有哪一位公職人員，不是對著中華民國憲法宣誓，希望賴清德總統「不要變成民進黨的總統」。

立法院新會期今天開議，邀請卓榮泰提出施政報告。民進黨立委吳思瑤在臉書發文指出，李貞秀在會前走向卓榮泰，「卓院長說李女士好」，自己就是第一時間的見證者，卓榮泰不失為人處事的氣度與風度，同時更展現捍衛國家法治的高度。

針對卓榮泰的說法，李貞秀稍早步出立法院議場，大批媒體當場遭到幕僚阻擋，李貞秀則緩頰想要講兩句話，「對中華民國憲法的唯一忠誠是全體國民，尤其是所有公職人員最基本的國家信仰」，反問我國有哪一位公職人員，不是對著中華民國憲法宣誓？

李貞秀說，如果遵守中華民國憲法就不會有爭議，前總統陳水扁、馬英九及蔡英文皆是如此，希望賴總統作為全民總統，不要變成民進黨的總統。

媒體追問，是否還有跟卓榮泰互動，李貞秀僅表示，沒有沒有，就是請大家遵守中華民國憲法。

此外，李貞秀辦公室稍早發布聲明回應，李貞秀對國家的忠誠無庸置疑，卓榮泰今天也在施政報告聲稱「對中華民國國家的唯一效忠，對中華民國憲法的唯一忠誠是全體國民，尤其是所有公職人員最基本的國家信仰。」

李貞秀指出，卓榮泰跟民進黨立委陳培瑜在立法院議場不稱呼「委員」，而是直接叫她「李貞秀女士」，公然霸凌中華民國立法委員，自己對此感到遺憾，「這不只是對我個人的不尊重，而是對人民選出的立法委員、對憲政體制的不尊重。」

