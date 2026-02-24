快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

嘉市長選戰藍白合露曙光 藍營主委：鄭光宏不選推翁壽良與白營協商

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨嘉市黨部主委蔡明顯證實，推醫師翁壽良（右二）與白營協商，翁壽良日前受邀與南下輔選的民眾黨前主席柯文哲及張啓楷同框，引發政壇聯想。圖／聯合報資料照片
國民黨嘉市黨部主委蔡明顯證實，推醫師翁壽良（右二）與白營協商，翁壽良日前受邀與南下輔選的民眾黨前主席柯文哲及張啓楷同框，引發政壇聯想。圖／聯合報資料照片

嘉義市長選戰升溫，民進黨提名立委王美惠參選，民眾黨由前立委張啓楷迎戰。原本卡關藍白合作，農曆年後出現轉折，國民黨市黨部主委蔡明顯證實，原被點名的市議員鄭光宏，表態不投入市長選舉，黨內剩醫師翁壽良參選意願最堅定，黨將推翁壽良，與民眾黨協調產生最終人選。

鄭光宏受訪強調，自己從未對外表態宣布參選，「何來退選」。接下來藍白互動備受矚目。國民黨主席鄭麗文後天26日下午嘉市出席新春團拜，是否就整合方向定調，外界高度關注。國民黨組發會主委李哲華日前受訪透露，3月11日將就嘉義市提出國民黨人選，與民眾黨討論整合機制。等同藍白合時程。

春節，地方政壇動作頻頻。外界一度關注鄭光宏動向，不過他受訪強調，從未表態參選市長，因此不存在「退選」問題，等同間接表明無意投入戰局。觀察其賀年看板與公開行程，未見市長競選字樣或布局，地方解讀拚議員連任。據了解，鄭光宏會退出市長選局，主因是遲遲未等到黨中央出面協調，促成市長黃敏惠相挺。

值得一提的是，翁壽良日前受邀與南下輔選的民眾黨前主席柯文哲及張啓楷同框，引發政壇聯想。翁壽良說明，自己過去在柯文哲參選總統時曾以無黨籍身分擔任嘉義競總主委，此行屬情誼受邀；至於整合進度，尊重黨中央決策。他強調，競選看板與服務處租到年底，「會參選到底」。柯文哲喊話，藍白一定會整合，推出最強組合迎戰。隨著鄭光宏不選，藍營人選聚焦翁壽良，藍白能否順利整合，將成嘉義市長選情的勝負關鍵。

藍白合 嘉義 民眾黨

延伸閱讀

藍：3/11提新北宜蘭嘉市長人選後 啟動藍白整合

柯文哲現身嘉義文化路夜市拜年 春節最後周日夜湧合影人潮

美關稅衝擊台灣經貿 張啓楷偕柯文哲嘉義參拜籲政府「停看聽」

備戰2026嘉義市長 柯文哲張啓楷翁壽良同框展現合作氛圍

相關新聞

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

軍購特別條例草案討論多時，立法院今天院會時協商，朝野黨團同意包括行政院版、民眾黨立法院黨團及其它相關版本都列入3月6日第...

點名總預算等三大案盼立院盡速通過 卓榮泰藉WBC喊團結：台灣是一隊

行政院長卓榮泰今在立法院發表施政報告時說，很高興剛剛協商看到政院版的軍購特別預算條例草案看到付委曙光，他呼籲，新的會期開...

嘉市長選戰藍白合露曙光 藍營主委：鄭光宏不選推翁壽良與白營協商

嘉義市長選戰升溫，民進黨提名立委王美惠參選，民眾黨由前立委張啓楷迎戰。原本卡關藍白合作，農曆年後出現轉折，國民黨市黨部主...

柯建銘主動提願協助 蔡其昌謝成全：疑難雜症最好的顧問

民進黨立院黨團今改選新幹部，新系立委蔡其昌確定出任黨團總召，黨團幹事長為莊瑞雄、書記長則為范雲。范雲表示，柯建銘在會議開...

新年展望兩岸關係 蘇嘉全：願多一分理解、少一分寒意

農曆春節後開工第二天，海基會24日中午在台中市舉行「大陸台商春節活動」，約360名台商、工商協會與機構代表出席。甫就任滿...

被問何時重提NCC委員人選 卓榮泰嗆在野：全數否決離譜荒唐

國家通訊傳播委員會（NCC）目前僅剩4位委員，民眾黨立委陳清龍今天關心行政院何時重新提名。行政院長卓榮泰表示，行政院去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。