柯建銘主動提願協助 蔡其昌謝成全：疑難雜症最好的顧問

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新系立委蔡其昌確定出任黨團總召。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今改選新幹部，新系立委蔡其昌確定出任黨團總召，黨團幹事長為莊瑞雄、書記長則為范雲。范雲表示，柯建銘在會議開始沒多久，主動表達願意協助蔡其昌，現場立委聽到立刻起立鼓掌。蔡其昌說，他跟柯總召於公於私感情都很好，特別感謝柯的成全，「柯總召都是我們最好的顧問。」

民進黨黨團大會今幹部改選時並未投票，採推舉方式，現場氣氛熱絡，不斷高喊「莊瑞雄讚！」、「蔡其昌讚！」、「柯建銘讚！」、「民進黨加油！」、「台灣加油」等呼喊聲。據悉，原先今天黨團大會並沒有要現場改選幹部，柯建銘認為私下講好就好，但部分立委認為，今天就該馬上處理。

會後，范雲還原會議過程，表示柯建銘今天在會議開始沒多久，討論完委員會後，就主動表達願意協助蔡其昌。范雲表示，柯建銘也向她說未來議程有任何問題都可以隨時打電話給柯，非常感謝柯願意在這關鍵時刻促成世代交替。

蔡其昌也表示，他特別要謝謝柯總召願意傳承，在世代接班的概念下，感謝柯建銘的成全，這是一個重擔，未來民進黨團內部會團結合作一起努力，未來如果遇到重大挑戰或疑難雜症，「柯總召都是我們最好的顧問。」

蔡其昌強調，他跟柯總召於公於私感情都很好，私下會多向柯建銘請益，請柯多多協助，「我都會私下來請教柯總召。」

民進黨立院黨團今改選新幹部，新系立委蔡其昌確定出任黨團總召，黨團幹事長為莊瑞雄、書記長則為范雲。圖／取自鍾佳濱臉書
蔡其昌 柯建銘 總召

