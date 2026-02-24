外交部：帛琉主辦「太平洋島國論壇」峰會 台灣循例組團參與

快訊

中央社／ 台北24日電

今年「太平洋島國論壇」峰會由帛琉主辦，外交部今天表示，帛琉政府已與台灣、美國、日本、澳洲等其他夥伴展開討論，台灣將循例籌組代表團，以論壇發展夥伴的名義參與相關會議與活動。

「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）領袖峰會2025年主辦國索羅門群島未邀請美國、中國等21個捐助國參與，台灣代表也未獲邀與會。外交部長林佳龍曾表示，2026年PIF主辦國為友邦帛琉，台灣將擴大參與。

對此，亞東太平洋司長林昭宏上午於外交部例行記者會回覆媒體提問表示，今年由帛琉主辦PIF峰會以及周邊會議，已與台灣、美國、日本、澳洲等其他對話和發展夥伴展開討論合作。帛琉政府正構思運用主辦PIF的機會，向所有與會代表展現民主自由夥伴與太平洋島國推動合作，包括促進區域發展、良善治理以及提升韌性等。

林昭宏指出，台灣多年來跟帛琉政府共同致力在農漁業、清淨能源、人才培訓、觀光、醫衛跟基礎建設等各領域的發展合作，也願意藉此配合帛琉政府以最適當的方式呈現合作成果。

林昭宏說，深信今年主辦PIF的帛琉政府，一定會秉持PIF的傳統、慣例以及太平洋之道精神，歡迎PIF成員國以及對話跟發展夥伴共同參與。台灣將循例籌組代表團，以PIF發展夥伴的名義參與PIF相關會議與活動。

