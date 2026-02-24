立院喬王從此絕響 柯建銘輸在萬年2字

快訊

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
表態今天將參選總召的立委蔡其昌（左）昨天參加民進黨立院黨團會議，遇到柯建銘（右）兩人相互摟腰交換意見。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
沒有意外，民進黨立院黨團總召柯建銘敗給小他18歲的立委蔡其昌，有人說深受陳水扁、蔡英文信任的柯建銘功力大退步是他無法「漂亮交棒」的原因，其實柯建銘是敗在「萬年」2字。

「萬年」意謂著柯建銘做太久了，台灣的民主氛圍是無法接受政治人物在一個位子上做太久，萬年國代、萬年立委都已成歷史名詞。

局外人「看」柯建銘，毀多於譽，但立院的「局內人」包括各黨的黨鞭、有跟著立委參與協商的國會助理，他們對柯建銘有另一面的評價，至少就「黨團總召」這個職務，柯建銘是「頭腦清楚、身段柔軟、八面玲瓏」的人，屬老派政治人物。

陳水扁執政到馬英九執政16年，民進黨在國會是少數黨，檯面上他抓時任立法院長王金平，幫阿扁跟行政團隊爭取想要、想過的法案及預算，被貼上「喬王」、「密室政治」標籤他也不計毀譽。

馬英九完全執政，民進黨在立法院是「脆弱小黨」，是政治弱勢族群，柯建銘以小搏大，帶領民進黨立委在立法院橫著走，馬英九執政8年應是柯建銘政治生涯最高光的歲月，他與王金平並封「國會喬王」。

蔡英文完全執政，柯建銘「照護」在野黨的事在檯面下沒少過第9屆立委，民進黨有立委要提更改旗號的公投案，當年只有3席的親民黨團協商時表達反對，但席次相差懸殊，執政黨可以不理會親民黨的立場，這時老柯在朝野協商說話了，「有人反對，這提案先暫緩」。

老柯在重要關鍵時刻竟是民進黨一片「衝、衝、衝」的聲音中，站出來當踩煞車的那個人。跟柯建銘交手過的政黨對手幾乎都有「老柯是可溝通的人」的感覺。

當然柯建銘2025年搞無差別大罷免是他的「經典賽」，也是他的「最終戰」，從「黨團總召」的視野看大罷免，戰術上沒有錯號，但跳開立法院拉高視野，老柯犯了致命錯誤以致錯判情勢，而老柯之所以錯估，根本就在「萬年總召」已離人民太遠了。

隨著柯建銘吞敗，「國會喬王」也走進歷史灰燼裡。

