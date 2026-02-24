新年展望兩岸關係 蘇嘉全：願多一分理解、少一分寒意

農曆春節後開工第二天，海基會24日中午在台中市舉行「大陸台商春節活動」，約360名台商、工商協會與機構代表出席。甫就任滿月的海基會董事長蘇嘉全致詞說，「只要有利於人民福祉，我們都願意遞出橄欖枝來改善兩岸關係」，他並稱，「春節是希望的開始，願新的一年，兩岸多一分理解、少一分寒意」。

海基會首次在台北市以外的縣市舉辦「大陸台商春節活動」，地點選在軍工企業漢翔公司旗下位於台中沙鹿的翔園文旅。

蘇嘉全致詞時表示，台中是台灣最重要的產業重鎮，精密機械、工具機、製造業與關鍵零組件在全球供應鏈，占有關鍵地位，更是串連南北產業布局的重要樞紐。許多台商正是從中部出發，走向世界。今天在台中與大家相聚，正是對這段產業與人情脈絡最好的連結。

蘇嘉全說，這次活動在台商期待下，特別安排參訪漢翔公司，了解在先進複合材料、航太製造、精密機械、民用飛機區段製造與飛航服務等領域，讓各位能夠掌握台灣高端產業的發展方向，也作為企業升級轉型與全球布局的參考。

蘇嘉全指出，近年全球局勢變動快速，供應鏈重組、地緣政治升溫，但台商最令人敬佩的就是「一隻皮箱走天下」的韌性，為台灣經濟打下厚實基礎，政府不會忘記各位的貢獻，未來更需要大家與台灣一起布局全球。

談到兩岸關係，蘇嘉全表示，他就職時提到，兩岸關係的根本不在口號，而在人民；不在對立，而在理解。交流或者有起伏，但人民往來與經貿連結早已深植社會。海基會將遵循政府政策，在對等尊嚴的原則下，持續推動健康有序的交流。只要有利於人民福祉，我們都願意遞出橄欖枝來改善兩岸關係。

蘇嘉全提到，面對中國大陸經濟結構調整與全球市場重組，台商未來布局，勢必更加多元。海基會將在制度與職責範圍內，持續做好服務與溝通工作，並結合世界台商總會與各洲台商總會資源，協助大家因應轉型、連結台灣優勢、行銷全球市場。他並向台商喊話，海基會的大門永遠為大家而開，無論回台投資、短暫停留，或只是交換意見，都歡迎到海基會坐坐。