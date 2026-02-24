快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

墨西哥剿毒引動盪 外交部籲避免前往哈里斯科等州

中央社／ 台北24日電

毒梟歐塞奎拉日前遭擊斃後，墨西哥哈里斯科州發生多起攻擊事件。外交部發言人蕭光偉今天表示，目前旅墨台商僑民均安全無虞，民眾暫時避免前往哈里斯科州等州及周邊地區。

綜合外電報導，墨西哥官員23日指出，大毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日因為安全部隊發動突襲而負傷身亡後，哈里斯科州（Jalisco）發生多起攻擊事件，導致國家衛隊（National Guard）25名成員喪命。

外交部上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉表示，據台灣駐墨西哥代表處確認，目前旅墨台商僑民均安全無虞，並將持續與當地台灣人保持密切聯繫。

蕭光偉提到，外交部呼籲暫時避免前往發生暴力衝突的哈里斯科州、塔茅利巴斯州（Tamaulipas）、米卻肯州（Michoacán）、格瑞羅州（Guerrero）、新利昂州（Nuevo León）及其周邊地區，以及避免非必要的外出。

蕭光偉指出，外交部將持續密切注意墨西哥情勢發展，隨時採取相應措施及協助，以維護旅外國人安全。

外交部表示，在墨西哥境內的台灣人遇有急難需要協助，請撥打駐墨西哥代表處緊急聯絡電話：+52-55-5419-0894；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

外交部 墨西哥 發言人

延伸閱讀

出國詐騙仍猖獗 外交部：急難救助絕非海外違法行為的善後機制

外交部：勿濫用免簽待遇赴海外從事非法工作 以免面臨跨境遣送風險

大毒梟遭擊斃後 墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

荷蘭新任總理葉騰就職 外交部：持續深化各領域合作

相關新聞

陳培瑜質詢稱李貞秀「李女士」 卓榮泰：被迫對國家忠誠就沒價值

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續，民進黨立委陳培瑜質詢行政院長卓榮泰時堅持稱「李女士」，強調「沒資格擔任台灣立委」，過程中李...

李貞秀國籍爭議 梁文傑：解職權力在立法院

民眾黨立委李貞秀仍陷國籍爭議，陸委會副主委梁文傑今天在立法院受訪表示，陸委會目前對於李貞秀的就職條件還是有疑慮；李貞秀的...

蔡英文海巡米糕文9字直指「少一味」 掀20萬人朝聖：退休不要一直滑脆

春節連假向來是社群平台流量高峰，網友閒來無事總愛拋出話題「測風向」。沒想到，一則原本只是想證明「台灣人什麼都能吵」的貼文，竟意外釣出前總統蔡英文親自現身留言，掀起超狂討論串。

陸委會：李貞秀立委資格有疑義 未來遇索資會嚴格處理

針對民眾黨立委李貞秀就職爭議，行政院長卓榮泰今天說，希望能盡快解決，否則行政機關很難毫無保留向該立委或立法院提供機密資料...

質疑卓榮泰對新核能從「接受」改「接觸」 葛如鈞批政策反覆

行政院長卓榮泰今日於立法院提出施政報告，提及主權基金、虛擬資產專法、新式核能技術與人工智慧（AI）等政策方向。國民黨立委...

立院喬王從此絕響 柯建銘輸在萬年2字

沒有意外，民進黨立院黨團總召柯建銘敗給小他18歲的立委蔡其昌，有人說深受陳水扁、蔡英文信任的柯建銘功力大退步是他無法「漂亮交棒」的原因，其實柯建銘是敗在「萬年」2字。 「萬年」意謂著柯建銘做太久

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。