墨西哥剿毒引動盪 外交部籲避免前往哈里斯科等州
毒梟歐塞奎拉日前遭擊斃後，墨西哥哈里斯科州發生多起攻擊事件。外交部發言人蕭光偉今天表示，目前旅墨台商僑民均安全無虞，民眾暫時避免前往哈里斯科州等州及周邊地區。
綜合外電報導，墨西哥官員23日指出，大毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日因為安全部隊發動突襲而負傷身亡後，哈里斯科州（Jalisco）發生多起攻擊事件，導致國家衛隊（National Guard）25名成員喪命。
外交部上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉表示，據台灣駐墨西哥代表處確認，目前旅墨台商僑民均安全無虞，並將持續與當地台灣人保持密切聯繫。
蕭光偉提到，外交部呼籲暫時避免前往發生暴力衝突的哈里斯科州、塔茅利巴斯州（Tamaulipas）、米卻肯州（Michoacán）、格瑞羅州（Guerrero）、新利昂州（Nuevo León）及其周邊地區，以及避免非必要的外出。
蕭光偉指出，外交部將持續密切注意墨西哥情勢發展，隨時採取相應措施及協助，以維護旅外國人安全。
外交部表示，在墨西哥境內的台灣人遇有急難需要協助，請撥打駐墨西哥代表處緊急聯絡電話：+52-55-5419-0894；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。
