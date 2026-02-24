被問何時重提NCC委員人選 卓榮泰嗆在野：全數否決離譜荒唐

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右二）上午到立法院會進行施政報告並備詢，與民眾黨團總召陳清龍（左二）、副總召王安祥（左一）等人致意。記者林澔一／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）目前僅剩4位委員，民眾黨立委陳清龍今天關心行政院何時重新提名。行政院長卓榮泰表示，行政院去年提名人選，然而立法院全數否決，目前還在檢討缺失當中，反嗆在野黨做出離譜且荒唐的決定，並未考量行政與立法兩院良性互動。

立法院新會期今天開議，邀請卓榮泰提出施政報告。陳清龍質詢時指出，NCC委員長期存在缺額，而且在去年大罷免期間，行政院刻意拖延人事案，直到7月31日才提名新任人選，立法院會在11月7日全數否決，詢問行政院是否有要重新提名NCC委員。

卓榮泰答詢時表示，行政院提出NCC委員人選，然而全數被立法院否決，「我也覺得很遺憾，所以一直在檢討，4位委員到底哪裡有缺失。」

陳清龍質疑，行政院為何需要檢討3個月，卓榮泰則說，目前還無法檢討出原因，「因為很離譜很荒唐」，行政院提名NCC委員人選，然而卻遭到立法院否決，現在必須提名專業不會被否決、經驗能夠被接受，而且政黨也不被排斥的人選，「現在在台灣已經很難找到，因為你們（指在野黨立委）做出很離譜的決定，這4位這麼優秀的人選。」

陳清龍表示，在野黨立委的決定絕對正確，台灣需要專業中立的NCC委員，卓榮泰聽聞後則回應，行政院會繼續檢討，直到有更為適合的人選。

陳清龍再問，今年8月NCC委員全數任期屆滿，該機關無法運作責任在於行政院，未來能否比照中選會委員提名模式。卓榮泰面帶不悅地說，中選會提名模式的確是好的開始，「但是為什麼後來的NCC投票，你們會變成這個樣子？有沒有考慮到兩院的良性互動？」

卓榮泰批評，在野黨立委不看專業經驗只看黨派，行政院必須找到有別於過往的新任NCC委員人選，否則立法院根本不會通過NCC委員人事案。

陳清龍追問，行政院是否打算讓NCC委員團滅、該機關完全停擺。卓榮泰則說，行政院早已提出相關人選，在野黨立委不分青紅皂白全數否決，同時也麻煩立法院盡速排審NCC委員人事同意權案，「我才知道到底大院喜歡什麼樣的人，同意來擔任國家重要工作。」

行政院 NCC 卓榮泰

