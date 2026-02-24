「希望交流合作」賴清德稱對岸中國大陸 ：盼兩岸維持現狀

農曆大年初八、開工第二日，賴清德總統今天中午出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，強調從蔡英文總統到他任內，都是希望兩岸維持現狀。他並重申，兩岸有共同的目標，就是增進人民福祉，「我們希望交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向走」。

賴清德致詞時，從經濟與兩岸兩個面向，說明政府政策與立場。他首先表示，從蔡英文總統2016年接任到今天他領導國家，前後10年時間，政府以拚經濟為優先。而在立足台灣，佈局全球，行銷全世界的國家經濟戰略之下，他沿著蔡英文總統開拓的路徑，持續推動。

賴清德表示，今年政府會持續在幾個面向上來持續努力。第一是推動AI新十大建設，希望在2040年之前培養50萬個AI運用人才，創造15兆元的產值；第二是善用金融市場的資金，包含推動亞太資產管理中心；第三，提供中小微企業金融協助、稅賦減免、技術輔導等，當台灣經濟因為高科技產業帶動蓬勃發展時，台灣的中小微企業也能夠跟上，「特別是我個人期待，能夠導入新的產業」。

賴清德提到，他上任之後提出的「五大信賴產業」，其中之一就是國防科技產業。「我在這裡特別跟大家說，國防特別預算，不僅是保家衛國的預算，其實也是推動台灣產業升級轉型一個非常重要的經濟預算」。

就兩岸關係，賴清德說，從蔡英文到他自己，民進黨政府兩任總統，都是希望兩岸能維持現狀。而他在上任總統後堅定捍衛國家安全，維持台海的穩定以及印太和平，其中一個很關鍵的就是希望能夠維持（兩岸）現狀。

賴清德並指，自己上任總統後，不只一次公開聲明，兩岸有共同的敵人，就是天災地變，也有共同的目標，就是增進兩岸人民福祉。「我們希望交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向走」。

海基會「2026大陸台商春節活動」24日在台中沙鹿翔園文旅舉行，約近360名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會、政府機構代表出席，出席人數較去年380人略減。賴清德以及海基會董事長蘇嘉全、陸委會主委邱垂正、經濟部次長江文若等出席致詞。