「希望交流合作」賴清德稱對岸中國大陸 ：盼兩岸維持現狀

聯合報／ 記者陳宥菘／台中即時報導
賴清德總統今天中午出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，強調從蔡英文總統到他任內，都是希望兩岸維持現狀。記者陳宥菘／攝影
賴清德總統今天中午出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，強調從蔡英文總統到他任內，都是希望兩岸維持現狀。記者陳宥菘／攝影

農曆大年初八、開工第二日，賴清德總統今天中午出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，強調從蔡英文總統到他任內，都是希望兩岸維持現狀。他並重申，兩岸有共同的目標，就是增進人民福祉，「我們希望交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向走」。

賴清德致詞時，從經濟與兩岸兩個面向，說明政府政策與立場。他首先表示，從蔡英文總統2016年接任到今天他領導國家，前後10年時間，政府以拚經濟為優先。而在立足台灣，佈局全球，行銷全世界的國家經濟戰略之下，他沿著蔡英文總統開拓的路徑，持續推動。

賴清德表示，今年政府會持續在幾個面向上來持續努力。第一是推動AI新十大建設，希望在2040年之前培養50萬個AI運用人才，創造15兆元的產值；第二是善用金融市場的資金，包含推動亞太資產管理中心；第三，提供中小微企業金融協助、稅賦減免、技術輔導等，當台灣經濟因為高科技產業帶動蓬勃發展時，台灣的中小微企業也能夠跟上，「特別是我個人期待，能夠導入新的產業」。

賴清德提到，他上任之後提出的「五大信賴產業」，其中之一就是國防科技產業。「我在這裡特別跟大家說，國防特別預算，不僅是保家衛國的預算，其實也是推動台灣產業升級轉型一個非常重要的經濟預算」。

就兩岸關係，賴清德說，從蔡英文到他自己，民進黨政府兩任總統，都是希望兩岸能維持現狀。而他在上任總統後堅定捍衛國家安全，維持台海的穩定以及印太和平，其中一個很關鍵的就是希望能夠維持（兩岸）現狀。

賴清德並指，自己上任總統後，不只一次公開聲明，兩岸有共同的敵人，就是天災地變，也有共同的目標，就是增進兩岸人民福祉。「我們希望交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向走」。

海基會「2026大陸台商春節活動」24日在台中沙鹿翔園文旅舉行，約近360名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會、政府機構代表出席，出席人數較去年380人略減。賴清德以及海基會董事長蘇嘉全、陸委會主委邱垂正、經濟部次長江文若等出席致詞。

值得一提的是，這是此活動首次在台北市以外的縣市舉辦，地點選在軍工企業漢翔公司旗下翔園文旅，似呼應賴清德提出的「五大信賴產業」與近期國防預算話題。賴清德致詞時說，這次春節活動辦在漢翔園區，「可以看出蘇董事長的用心」。

今年大陸台商春節活動移師台中舉辦，是首次在台北市以外的縣市舉辦，地點選在軍工企業漢翔公司旗下翔園文旅。記者陳宥菘／攝影
今年大陸台商春節活動移師台中舉辦，是首次在台北市以外的縣市舉辦，地點選在軍工企業漢翔公司旗下翔園文旅。記者陳宥菘／攝影
海基會「2026大陸台商春節活動」24日在台中沙鹿翔園文旅舉行，總統賴清德、海基會董事長蘇嘉全、陸委會主委邱垂正、經濟部次長江文若等出席致詞。記者陳宥菘／攝影
海基會「2026大陸台商春節活動」24日在台中沙鹿翔園文旅舉行，總統賴清德、海基會董事長蘇嘉全、陸委會主委邱垂正、經濟部次長江文若等出席致詞。記者陳宥菘／攝影

賴清德 蔡英文

相關新聞

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

軍購特別條例草案討論多時，立法院今天院會時協商，朝野黨團同意包括行政院版、民眾黨立法院黨團及其它相關版本都列入3月6日第...

點名總預算等三大案盼立院盡速通過 卓榮泰藉WBC喊團結：台灣是一隊

行政院長卓榮泰今在立法院發表施政報告時說，很高興剛剛協商看到政院版的軍購特別預算條例草案看到付委曙光，他呼籲，新的會期開...

嘉市長選戰藍白合露曙光 藍營主委：鄭光宏不選推翁壽良與白營協商

嘉義市長選戰升溫，民進黨提名立委王美惠參選，民眾黨由前立委張啓楷迎戰。原本卡關藍白合作，農曆年後出現轉折，國民黨市黨部主...

柯建銘主動提願協助 蔡其昌謝成全：疑難雜症最好的顧問

民進黨立院黨團今改選新幹部，新系立委蔡其昌確定出任黨團總召，黨團幹事長為莊瑞雄、書記長則為范雲。范雲表示，柯建銘在會議開...

新年展望兩岸關係 蘇嘉全：願多一分理解、少一分寒意

農曆春節後開工第二天，海基會24日中午在台中市舉行「大陸台商春節活動」，約360名台商、工商協會與機構代表出席。甫就任滿...

被問何時重提NCC委員人選 卓榮泰嗆在野：全數否決離譜荒唐

國家通訊傳播委員會（NCC）目前僅剩4位委員，民眾黨立委陳清龍今天關心行政院何時重新提名。行政院長卓榮泰表示，行政院去年...

